En la comuna de Castro, en Chiloé, se dio cierre al proyecto de restauración del bosque nativo implementado en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) que lidera la Corporación Nacional Forestal, CONAF y el Proyecto +Bosques.

La iniciativa comenzó su implementación el año 2024, y su objetivo es recuperar ecosistemas degradados, afectados por sucesivos incendios, contribuyendo de esta forma a enfrentar los efectos del cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza.

En total, se intervinieron 75 hectáreas degradadas mediante la plantación de 16.660 ejemplares de especies nativas, entre ellas coihue, canelo, luma, meli, arrayán y tineo .

Las plantas fueron establecidas mediante núcleos de restauración, diseñados de acuerdo con las condiciones particulares del terreno.

Comunidad Coihuín de Compu en Chiloé culmina restauración de 75 hectáreas de bosque nativo

Van por 780 hectáreas más

El Director Regional de CONAF Los Lagos, Fernando Gebhard, sobre este hito comenta: “Para nosotros es un hito muy importante porque releva la importancia de la recuperación del bosque nativo y la biodiversidad en la Red de Los Lagos. (...) 75 hectáreas de recuperación de bosque a gran escala”.

En ese sentido, agregó: “Vamos por 780 hectáreas (más) también de recuperación de este bosque, que ha sido dañado en el tiempo, ya sea por incendios forestales, pero también por un daño, también por cortas ilegales”, explicó.

La intervención incorporó además medidas destinadas a mejorar las condiciones del suelo. En sectores caracterizados por suelos delgados y la presencia de fierrillo, una capa impermeable propia de los suelos tipo ñadi, se realizaron trabajos de preparación que permitieron mejorar el drenaje y las condiciones para el desarrollo de las raíces.

La selección de las áreas de plantación también consideró información obtenida mediante fotogrametría con drones. A ello se sumó 8.046 metros de cercos, distribuidos en cinco sectores, para proteger las plantaciones de animales rumiantes y facilitar las futuras labores de mantención.