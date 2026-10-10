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    Con una insólita roja a Vinícius: Real Madrid vence a Villarreal y se pone tercero en LaLiga

    Con más dudas que certezas, el cuadro merengue aguantó el resultado y se impuso al Submarino Amarillo. El partido, eso sí, estuvo marcado por la expulsión del delantero brasileño, quien jaló del pelo a un defensor rival en la jugada que significaba el 2-0 parcial.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Real Madrid venció a Villarreal en un partido marcado por la insólita expulsión de Vinícius.

    Real Madrid vuelve a respirar en LaLiga. El cuadro merengue, con más dudas que certezas en cuanto al funcionamiento, derrotó por 1-0 al Villarreal y se permite seguir al acecho de Barcelona.

    El partido contra el cuadro de La Cerámica estuvo marcado por el bautismo de gol de Yan Diomande, pero también por la insólita tarjeta roja que recibió Vinícius tras jalar del pelo a un rival en pleno contraataque que finalizaba en el 2-0 parcial.

    Vinícius, de héroe a villano

    Eran semanas convulsionadas en la Casa Blanca. El último tropiezo en el derbi ante el Atlético, justo antes de la pausa por la Fecha FIFA, sumado a las polémicas por el rendimiento al debe de Kylian Mbappé y Vinícius, ponían contra las cuerdas a José Mourinho.

    El DT portugués estaba cuestionado, sobre todo por sus formas para controlar el vestuario. Sin embargo, el luso esperaba que todos esos rumores de división se disiparan en el Santiago Bernabéu ante el Submarino Amarillo.

    Con esa misión de lavar las heridas, el Madrid arrancó con una versión punzante, teniendo al mencionado Mbappé como principal agente ofensivo. El delantero francés tuvo un palo a los 6′, mientras que en los 20′ dilapidó una ocasión frente al arquero rival.

    En el segundo tiempo le costó un poco más en la generación de juego, por lo que en el cuadro merengue tuvieron que recurrir a un Vini que esperaba su oportunidad desde el banquillo. El ingreso del brasileño, de cierto modo, fue positivo, porque ayudó a arrastrar las marcas y dejar a sus compañeros en mejor posición de gol.

    Esto quedó demostrado en la apertura de la cuenta, donde Yan Diomande tuvo todo el tiempo del mundo para convertir el 1-0. El marfileño, que había llegado como refuerzo estelar en el último mercado de pases, anotó su primera diana con la camiseta madrileña y poco a poco comienza a saldar los 140 millones de euros que costó su carta. Pese a que la conquista se anuló por un inexistente fuera de juego, el africano pudo festejar tras la revisión.

    La entrada de Vinícius iba a ser aún más alegre cuando marcó un 2-0 que parecía sentenciar el trámite. El carioca había empujado el balón tras un gran carrerón de Jude Bellingham. No obstante, el brasileño pasó del cielo al infierno en cuestión de segundos. Esto se debe a que en el inicio de la jugada jaló del pelo al canadiense Nathan Saliba y le mostraron la roja. El ariete, conocido por sus constantes disputas con los árbitros, enloqueció contra el juez principal e, incluso, le profirió duras palabras en su salida rumbo a los vestuarios.

    Con la expulsión del delantero, el Real Madrid sufrió para aguantar el resultado que lo vuelve a poner en el tercer lugar, a seis puntos del líder Barcelona. Los culés, en el primer turno de este sábado, golearon por 3-0 al Getafe y mantienen campaña perfecta con 24 unidades en ocho jornadas.

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