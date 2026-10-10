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    Prisión preventiva para presunto líder de banda dedicada al cambiazo de tarjetas bancarias en Iquique y Alto Hospicio

    Al momento de la detención, los funcionarios encontraron $456.100 en efectivo y nueve tarjetas bancarias entre sus pertenencias, la mayoría con los nombres de sus titulares borrados y vinculadas a las estafas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Prisión preventiva para presunto líder de banda dedicada al cambiazo de tarjetas bancarias en Iquique y Alto Hospicio

    Un sujeto quedó en prisión preventiva este sábado tras ser formalizado por su presunta participación como líder de una organización criminal dedicada al cambiazo de tarjetas bancarias en cajeros automáticos de Iquique y Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

    La investigación, encabezada por la Fiscalía Local de Iquique y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió vincular al imputado, un hombre peruano de 54 años, con al menos cuatro denuncias registradas entre enero y abril de este año.

    La abogada asistente de la Fiscalía, Kelly Pérez, detalló que la organización abordaba a personas de entre 40 y 80 años mientras realizaban operaciones en cajeros automáticos. En ese instante, el imputado ofrecía ayuda ante supuestos problemas con las tarjetas bancarias y aprovechaba la situación para intercambiarlas por otras.

    Mientras ocurría lo anterior, los demás integrantes del grupo observaban las claves de seguridad de las víctimas, información que posteriormente utilizaban para realizar giros de dinero y compras no autorizadas.

    A través del análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias investigativas, los detectives lograron identificar al presunto líder como Víctor Delfín Loza Oyola, quien mantiene dos expulsiones administrativas vigentes del país.

    Asimismo, la investigación permitió establecer que el sujeto había sido mencionado en medios de comunicación de Perú y Bolivia por hechos similares, países donde también habría sido detenido.

    La PDI concretó la detención el pasado jueves 8 de octubre en el marco de un control de identidad, instancia en la que el imputado intentó ocultar su identidad y escapar de los detectives, por lo que fue detenido.

    Al momento de la detención, los funcionarios encontraron $456.100 en efectivo y nueve tarjetas bancarias entre sus pertenencias, la mayoría con los nombres de sus titulares borrados.

    Además, una de las tarjetas estaba vinculada a una denuncia por un delito similar ocurrido en un cajero automático de una estación del Metro de Santiago.

    En concreto, la Fiscalía formalizó al imputado por los delitos asociación delictiva y cuatro delitos de uso no autorizado de tarjetas de pago ajenas, solicitud acogida por el tribunal.

    En ese sentido, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días, periodo en el que continuarán las diligencias para identificar a los demás integrantes de la organización.

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