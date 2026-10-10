Dónde y a qué hora ver al Crystal Palace de Darío Osorio vs. Nottingham Forest en la Premier League
Tras la fecha FIFA, el chileno vuelve a la carga en la sexta fecha del fútbol inglés.
Darío Osorio vuelve a la carga en la Premier League. Tras afrontar los amistosos con la Selección Chilena en la última fecha FIFA, el cuadro en el que milita el futbolista nacional recibirá al Nottingham Forest.
Dónde ver el Crystal Palace vs. Nottingham Forest
El partido entre el Crystal Palace de Darío Osorio y el Nottingham Forest será este domingo 11 de octubre a las 10.00 horas de la mañana de Chile.
El duelo se jugará en el estadio Sulhurst Park, en un compromiso válido por la sexta fecha del fútbol inglés.
A qué hora ver el Crystal Palace vs. Nottingham Forest
El encuentro entre el Crystal Palace de Darío Osorio y el Nottingham Forest será transmitido por la señal de ESPN.
También estará disponible en el catálogo de Disney+ Premium.
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