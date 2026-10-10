Venezuela ofrece ayuda a Chile tras aluvión en Las Condes: “Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición”

Santiago, 9 de Octubre de 2026. Consecuencias de un aluvión de barro que afectó desde el sector de San Carlos de Apoquindo hasta el sector de los Dominicos en la comuna de Las Condes generando estragos y arrastrando vehículos y personas Diego Martín/Aton Chile

El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, expresó la solidaridad de su país con Chile tras las intensas lluvias y el aluvión que afectó a sectores de la comuna de Las Condes y la zona precordillerana de Santiago.

A través de una declaración, el ministro de Relaciones Exteriores manifestó el respaldo de la República Bolivariana de Venezuela al pueblo y al gobierno chileno frente a las consecuencias del evento meteorológico.

“La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de la República de Chile, ante los devastadores aluviones e intensas lluvias registradas en la comuna de Las Condes y la zona precordillerana de Santiago”, expresó Plasencia.

En el mismo mensaje, el canciller agregó que Caracas sigue la evolución de la emergencia y reiteró la disposición de su país para acompañar a los afectados.

“ Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición de acompañamiento al hermano pueblo chileno afectado por estos desastres naturales ”, sostuvo.

La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Chile, ante los devastadores aluviones e intensas lluvias registradas en la comuna de Las Condes y la zona precordillerana de Santiago.



Seguimos de cerca su evolución y… — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 10, 2026

De acuerdo con el último balance de la Dirección Metropolitana de Senapred, la emergencia deja 384 personas damnificadas, 1.000 evacuadas y seis lesionadas.

En cuanto a los daños en viviendas, el organismo contabiliza 56 destruidas, 40 con daño mayor y 1.960 con daño menor. Además, informó que 1.200 personas fueron rescatadas desde vehículos, viviendas, servicentros y otras instalaciones de la comuna.

El aluvión afectó sectores como Camino El Alba al Norte, Quebrada Honda Sur, General Blanche y Vital Apoquindo, donde el ingreso de agua y barro impactó distintos puntos de Las Condes.

Senapred mantiene la alerta roja por remoción en masa para San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. También continúa vigente la alerta amarilla regional por evento meteorológico.