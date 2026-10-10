Dónde y a qué hora ver Liverpool vs. Manchester City en la Premier League
Los Reds se enfrentan a los Ciudadanos en uno de los duelos más atractivos de la jornada.
La Premier League retorna con uno de los duelos más atractivos del fútbol internacional. Por la sexta fecha del certamen inglés, Liverpool se enfrenta al Manchester City.
Dónde ver Liverpool vs. Manchester City
El partido entre el Liverpool y el Manchester City será este domingo 11 de octubre a las 12.30 horas del mediodía de Chile.
El encuentro entre Reds y Ciudadanos se desarrollará en el estadio Anfield Road.
A qué hora ver el Liverpool vs. Manchester City
El encuentro entre el Liverpool y el Manchester City será transmitido por la señal de ESPN.
También estará disponible en el catálogo de Disney+ Premium.
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