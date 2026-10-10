DT del Montreal de Alexis Sánchez carga contra el plantel: “Tenemos miedo a ganar; hubo errores emocionales”

Montreal se derrumbó en la agonía del Derbi 401, el Clásico de Canadá. El equipo de Alexis Sánchez, que fue titular y disputó 69 minutos, sufrió un doloroso tropiezo ante el Toronto de Benjamín Kuscevic, por 2-1.

El conjunto dirigido por Philippe Eullaffroy ganaba por la mínima, pero dos tantos en el tiempo extra se tradujeron en una nueva derrota en una temporada para el olvido.

En tres minutos, Montreal pasó de estar a seis puntos de los playoffs de la MLS a quedarse a nueve, a falta de seis partidos. El bleu-blan-noir continúa en el fondo de la Conferencia Este.

En ese sentido, tras el encuentro, Eullaffroy optó por no apuntar directamente a ninguno de sus pupilos: “Perdimos el partido por nuestra gestión emocional durante el tiempo de descuento”, comenzó señalando, notoriamente afectado.

“Entre el miedo a perder, y quizás incluso el miedo a ganar, tomamos malas decisiones en esos momentos de tensión. No estuvimos serenos y, sin duda, nos faltó experiencia en esas situaciones. Lamentablemente, pagamos las consecuencias”, continuó.

La autocrítica de Eullaffroy

El técnico de Montreal no apuntó específicamente contra ningún jugador, pero analizó negativamente el tanto que selló la victoria de Toronto, donde el equipo quedó mal parado en la mitad de la cancha luego de que varios futbolistas saltaran precipitadamente a la presión.

“Hubo errores individuales de jugadores que quisieron presionar aún más en lugar de ser un poco más conservadores. Nos castigaron”, explicó Eullaffroy. “Deberíamos haberlo hecho mejor en los minutos finales del partido. En lugar de querer seguir atacando, deberíamos habernos mantenido más compactos para gestionar mejor esos últimos minutos”, complementó.

Eullaffroy fue consultado por la molestia generalizada de los hinchas, a quienes aseguró entender y les envió un mensaje: “Los comprendo, porque yo también soy aficionado y estoy muy enfadado”, aseguró.

“La decepción es aún mayor si tenemos en cuenta cómo se desarrolló el partido, sobre todo porque se jugó en Toronto. Entiendo su frustración y la comparto”, cerro.