Once goles en el segundo tiempo: la asistencia de Lucas Assadi no evita la derrota del AIK en un duelo insólito

Uno de los partidos más insólitos del año fue el que sucedió en la Allsvenskan, la Primera División de Suecia. Con Lucas Assadi en la cancha, el AIK sufrió una derrota tan dolorosa como peculiar, por el resultado final. Cayó como local por 6-5 ante el Brommapojkarna, por la fecha 23 del torneo local. Todas las anotaciones sucedieron en el segundo tiempo.

Luego de la fecha FIFA se reanudaron los campeonatos de liga a nivel global. En el caso particular del atacante nacional, no fue considerado por Nicolás Córdova para la gira de la Selección por Norteamérica, tomando en cuenta que recién se había unido a su nuevo club y aún se está adaptando a otro país y a otra competencia. En ese sentido, el formado en Universidad de Chile fue titular este sábado y jugó todo el encuentro.

Todas las principales acciones del cotejo sucedieron en el segundo periodo. En los 48′, el Brommapojkarna abrió la cuenta con el tanto de Simon Strand. El empate del cuadro de Solna fue rápido, porque en los 55′ llegó el 1-1 de Abdihakin Ali. Posteriormente, todo fue a favor del visitante, que logró sacar una ventaja considerable.

En los 59′, Kamilcan Sever hizo el 2-1. Un par de minutos después, llegó el tercero de Wilmer Odefalk. Luego, en los 65′, repitió Sever para el cuarto. Y cinco minutos más tarde, Anton Lurochkin metió el quinto.

A 20′ del epílogo, un marcador así de holgado hacía suponer que estaba todo controlado para el equipo donde surgió Miiko Albornoz. Sin embargo, el fútbol a veces entrega cosas que van contra la lógica. Y el AIK despertó. En los 73′, Taha Ayari descontó. Más tarde, en los 81′, Sixten Gustafsson convirtió el 3-5. El mismo jugador repitió en los 83′, asistido por Lucas Assadi.

La cuenta ya estaba 4-5. En el tiempo añadido, sucedió el milagroso 5-5. En el séptimo minuto agregado, Johan Hove puso el empate para el AIK.

Pero faltaba algo más. En el minuto 99, Brommapojkarna lo iba a ganar. El gol de Mads Hansen pudo el 6-5 que sería el resultado final de un duelo muy particular, por la cantidad de goles y cómo fue cambiando el marcador.

Assadi lleva cinco partidos con el AIK de Solna y registró hoy su primera influencia directa en un gol (la citada asistencia). Sin embargo, todavía no ha podido celebrar en tierras escandinavas. La última victoria del club fue el 30 de agosto, 3-2 sobre Hammarby. Después llegó la racha que ya acumula cinco sin ganar (tres derrotas y dos empates).

El equipo del canterano de la U se ubica en la novena posición de la liga con 33 puntos tras 23 jornadas (9 triunfos, 6 empates y 8 derrotas, 36 goles a favor y 40 en contra).