Max Verstappen irrumpe con todo para ganar el sprint y quedarse con la pole en el Gran Premio de Singapur

Max Verstappen busca dar el golpe en la Fórmula 1. El neerlandés se quedó con el sprint y la pole position en el Gran Premio de Singapur, la segunda consecutiva y la número 50 de su carrera en la competencia reina del automovilismo.

Dos factores enaltecieron al tetracampeón. Primero, la notoria evolución de Red Bull, que busca dar un remezón al campeonato. Ya son tres fechas donde esto se evidencia. Segundo, como de costumbre, Mad Max es intratable cuando aparece la lluvia. Así también fue que consiguió su primer triunfo del año en Sepang, en el GP de Bahrein disputado el fin de semana pasado.

Verstappen resistió una intensa disputa con los Ferrari y brilló para quedarse con la pole position, con un tiempo de 1:31.373 en Marina Bay. El neerlandés buscará romper su maldición en el trazado urbano de Singapur. A pesar de su laureada carrera, nunca ha podido quedarse con la competencia disputada en territorio asiático. Un sábado brillante le permitió ilusionarse.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron el podio, respectivamente. En tanto, Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, largará desde el cuarto puesto.

Doblete de Verstappen

Horas antes, Verstappen también ganó el sprint luego del descalabro de George Russell (Mercedes). El británico había logrado superarlo en la salida, pero trompeó para irse al muro. Si tenía opciones de recortar puntos en la disputa por el Mundial, Antonelli terminó ampliando nuevamente su diferencia al ser cuarto.

El podio también fue para los Ferrari, pero que intercambiaron puestos. Hamilton fue segundo y Leclerc tercero.

El sprint también estuvo marcado por el papelón de los McLaren. Lando Norris intentó atacar a Oscar Piastri en el cierre de la carrera. Sin embargo, el británico tocó al australiano y ambos quedaron fuera de carrera, cuando eran cuarto y quinto, respectivamente. Esto le permitió a Antonelli arremeter y quedarse con la cuarta plaza.