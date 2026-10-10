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    Madre de Cristiano Ronaldo defiende al jugador tras dejar la selección de Portugal: “Ha sido el héroe y no lo valoran”

    Dolores Aveiro tomó la palabra para criticar la forma en la que CR7 fue tratado tras abandonar la concentración en la pasada fecha FIFA.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Xiao Yijiu

    Cristiano Ronaldo se vio envuelto en la polémica en los últimos días después de que abandonara la concentración de la selección de Portugal.

    El delantero, una de las grandes figuras del combinado luso no fue parte del choque contra Noruega por la Nations League.

    Esta situación generó la molestia del atacante del Al Nassr, más aún cuando se señalaba que pudo haber existido un acuerdo entre el atacante y el entrenador para que este disputara, al menos, 30 minutos.

    “Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a jugar. ‘Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no’”, explicó Jorge Jesús, DT de la selección portuguesa.

    Luego, reforzó su posición: “Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”.

    Tras estos hechos, Cristiano publicó en sus redes sociales un comunicado. “Tras la conferencia de prensa del Seleccionador Nacional, y en el seguimiento de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar la concentración de la Selección Nacional”, comenzó escribiendo.

    A su tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué. Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, añadió.

    Una cerrada defensa

    Quien también se refirió a esta situación fue su madre, Dolores Aveiro, quien reconoció haberse sentido afectada por la manera en la que se produjo la salida de CR7.

    Fue un shock, mi hijo podría haber salido por la puerta grande y así salió por la puerta pequeña”, lanzó en conversación con la revista lusa TV 7 Dias.

    Él siempre ha sido el héroe de Portugal. No lo están valorando como deberían”, afirmó, insistiendo en todo lo que que Cristiano ha aportado en la historia de la selección portuguesa.

    “Dios se encargará de ello… Lloré un poco. También es bueno dejarlo ir. Tenemos que darle seguir adelante”, cerró.

    Antes, la hermana del futbolista, Elma Aveiro, había tocado el tema. “Cristiano merecía más respeto. La selección merecía una mejor infraestructura. El periodismo portugués merece más competencia y menos especulación”.

    A continuación agrega que “los portugueses no merecen ser los mejores en nada. Somos envidiosos, desdeñosos, ignorantes y merecemos volver a la mediocridad que siempre fuimos en el fútbol antes de Cristiano”, lanzó.

    Por último, agradece al delantero y señala que “merecía más” en el cierre de su carrera junto a la selección portuguesa.

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