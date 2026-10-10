Salud mental: investigando río arriba

En salud pública hay una suerte de parábola: pescadores que rescatan del agua a personas que se ahogan, hasta que en algún momento alguno de ellos se pregunta quién las está arrojando desde río arriba. Podríamos decir que, en salud mental, tendemos a trabajar desde la orilla, cuando río arriba están el desempleo, los sueldos insuficientes, la vivienda precaria, los estudios postergados, un barrio inhóspito y la discriminación. Todas son condiciones que pueden generar estrés crónico y afectar nuestra salud mental a través de mecanismos sociales, psicológicos y biológicos.

Sabemos poco de cómo operan estas condiciones en Chile. ¿Qué pesa más en la salud mental: el desempleo, la vivienda o la soledad? ¿Qué programas funcionan en nuestras comunidades? Más que importar modelos, necesitamos generar conocimiento propio, con datos locales y junto a las personas y equipos que viven estos problemas.

Tratar un cuadro depresivo considerando cómo vive la persona nos permite entender mejor su malestar y diseñar intervenciones que funcionen en su realidad. Formar profesionales que pregunten por el trabajo, la casa y la red de apoyo, así como evaluar si lo que hacemos realmente ayuda, es también investigar río arriba y nos permite diseñar mejores políticas públicas.

Unas semanas atrás visité Estocolmo por un congreso y conversé con un amigo psicólogo que trabaja en un programa gubernamental centrado en modelos sociales y que opera desde la psiquiatría social. Aquel programa partió orientado específicamente a personas con diagnósticos psiquiátricos severos y posteriormente se extendió a casos de depresión y ansiedad. El trabajo de mi amigo consiste en acompañar en lo cotidiano a estas personas: a comprar, pagar el arriendo o salir de casa cuando el miedo pesa más, además de participar en actividades más complejas. Su trabajo se apoya en evidencia acumulada durante años.

Nuestra tarea en Chile es producir conocimiento propio, capaz de responder a nuestra realidad. Solo así estaremos un paso más cerca de encontrarnos río arriba.

Por Alexis Vielma, investigador adjunto Ciades y profesor asociado de la Udec.