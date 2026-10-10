SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Salud mental: investigando río arriba

    Alexis VielmaPor 
    Alexis Vielma

    En salud pública hay una suerte de parábola: pescadores que rescatan del agua a personas que se ahogan, hasta que en algún momento alguno de ellos se pregunta quién las está arrojando desde río arriba. Podríamos decir que, en salud mental, tendemos a trabajar desde la orilla, cuando río arriba están el desempleo, los sueldos insuficientes, la vivienda precaria, los estudios postergados, un barrio inhóspito y la discriminación. Todas son condiciones que pueden generar estrés crónico y afectar nuestra salud mental a través de mecanismos sociales, psicológicos y biológicos.

    Sabemos poco de cómo operan estas condiciones en Chile. ¿Qué pesa más en la salud mental: el desempleo, la vivienda o la soledad? ¿Qué programas funcionan en nuestras comunidades? Más que importar modelos, necesitamos generar conocimiento propio, con datos locales y junto a las personas y equipos que viven estos problemas.

    Tratar un cuadro depresivo considerando cómo vive la persona nos permite entender mejor su malestar y diseñar intervenciones que funcionen en su realidad. Formar profesionales que pregunten por el trabajo, la casa y la red de apoyo, así como evaluar si lo que hacemos realmente ayuda, es también investigar río arriba y nos permite diseñar mejores políticas públicas.

    Unas semanas atrás visité Estocolmo por un congreso y conversé con un amigo psicólogo que trabaja en un programa gubernamental centrado en modelos sociales y que opera desde la psiquiatría social. Aquel programa partió orientado específicamente a personas con diagnósticos psiquiátricos severos y posteriormente se extendió a casos de depresión y ansiedad. El trabajo de mi amigo consiste en acompañar en lo cotidiano a estas personas: a comprar, pagar el arriendo o salir de casa cuando el miedo pesa más, además de participar en actividades más complejas. Su trabajo se apoya en evidencia acumulada durante años.

    Nuestra tarea en Chile es producir conocimiento propio, capaz de responder a nuestra realidad. Solo así estaremos un paso más cerca de encontrarnos río arriba.

    Por Alexis Vielma, investigador adjunto Ciades y profesor asociado de la Udec.

    Más sobre:SaludLT SábadoSalud MentalCuadro depresivoAlexis Vielma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Al menos 12 muertos deja ataque de hutíes contra aeropuerto en la capital de Arabia Saudita

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”

    Lo más leído

    1.
    La ministra Arzola tiene razón

    La ministra Arzola tiene razón

    2.
    Voto de castigo y paliza electoral en Brasil

    Voto de castigo y paliza electoral en Brasil

    3.
    MK4: Desenredar para empezar a tejer

    MK4: Desenredar para empezar a tejer

    4.
    El camino a la tercera vez

    El camino a la tercera vez

    5.
    ¿De vuelta a la cocina?

    ¿De vuelta a la cocina?

    6.
    El atajo de Bachelet

    El atajo de Bachelet

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes

    Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes

    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos

    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal en TV y streaming

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias
    Chile

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias

    Prisión preventiva para presunto líder de banda dedicada al cambiazo de tarjetas bancarias en Iquique y Alto Hospicio

    Prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre apuñalado en Chillán

    Una cordillera, oportunidades compartidas
    Negocios

    Una cordillera, oportunidades compartidas

    MK4: Desenredar para empezar a tejer

    La otra cara del desempleo: una pobreza que se resiste

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal
    Tendencias

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Estos son los trastornos que están relacionados con un envejecimiento cerebral más rápido, según un estudio

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Juan Monckeberg, la gran sorpresa del Abierto de Chile: “Quiero seguir el camino de Mito Pereira y Cristóbal del Solar”
    El Deportivo

    Juan Monckeberg, la gran sorpresa del Abierto de Chile: “Quiero seguir el camino de Mito Pereira y Cristóbal del Solar”

    El tiempo pasa: la liga chilena es la tercera más vieja de Sudamérica

    Jorge Uauy, candidato a la ANFP: “No se puede separar la gestión de Milad con la de Yunge; es una fórmula agotada, que no resultó”

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”
    Cultura y entretención

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina
    Mundo

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina

    Al menos 12 muertos deja ataque de hutíes contra aeropuerto en la capital de Arabia Saudita

    Venezuela ofrece ayuda a Chile tras aluvión en Las Condes: “Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición”

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”
    Paula

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?