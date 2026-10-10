Kast se reúne con los secretarios generales del oficialismo para intentar mejorar coordinación política

La tarde de este viernes, el Presidente José Antonio Kast recibió en La Moneda a los secretarios generales de los partidos del oficialismo. Vicente Bruna (Partido Republicano), Katherine Martorell (Renovación Nacional), Juan Antonio Coloma (Unión Demócrata Independiente) y Macarena Cornejo (Evópoli) llegaron a Palacio para sostener una inédita reunión de coordinación con el Mandatario, quien estuvo acompañado por el ministro secretario de la Presidencia, José García, y el subsecretario José Francisco Lagos.

Hasta ese momento eran los presidentes de partido los que de forma periódica se reunían con Kast para intentar coordinar a la alianza de gobierno, que se ha caracterizado por mantener fuertes roces durante los primeros siete meses de la administración. Con esta nueva dinámica, La Moneda intenta estrechar todavía más las relaciones al interior del oficialismo.

La reunión, que se extendió por cerca de una hora y media, sirvió para que cada una de las colectividades presentes pudiera hacer propuestas de mejora, como también reconocer lo que, a criterio de ellos, se ha hecho bien.

“El Presidente nos escuchó con mucha atención y cada partido tuvo su espacio para exponer sus propuestas de mejora al Ejecutivo y las respectivas felicitaciones por el trabajo hecho hasta hoy. Valoramos la permanente disposición del gobierno y el oficialismo a reforzar el trabajo, siempre con el objetivo claro de mejorar la vida de las familias chilenas”, comentó Bruna tras la reunión.

Por su parte, Coloma sostuvo: “Hemos podido coordinarnos con respecto a temas de trabajo territorial, comunicacional, y de apoyo desde los partidos al Ejecutivo, y también la relación entre el Ejecutivo y los partidos políticos. Hemos tenido una muy buena reunión de coordinación y esperamos que en el futuro podamos seguir repitiendo estas instancias, porque así es como se va construyendo parte importante del bloque oficialista y el trabajo conjunto”.

En tanto, a su salida, Cornejo dijo que “solicitamos esta reunión los cuatro secretarios generales para poder tener una mayor coordinación con el gobierno de aquí en adelante (...). Más que llegar con petitorio específico, queríamos ponernos a disposición y reforzar el trabajo que se viene haciendo en estos primeros meses, con mucho foco en regiones”.

La convivencia en el sector no ha sido fácil en las últimas semanas. Hace unos días, dirigentes del Partido Republicano y Chile Vamos se volvieron a enfrentar después de que algunas figuras de RN, como las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica, cuestionaran el diseño comunicacional del gobierno y llamaran a realizar un nuevo cambio de gabinete. Esto después de que la Cámara rechazara la reforma constitucional que busca ampliar el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular, lo que reactivó las críticas al ministro García.

A ello se sumaron las críticas a algunos de los recortes en la Ley de Presupuesto, como al programa “Yo elijo mi PC”. El respaldo de republicanos a indultar al exmiembro del Movimiento Lautaro Juan Manuel Aliste Vega, condenado por el homicidio de un carabinero, también dividió al sector.