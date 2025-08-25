SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Starbucks, Marley Coffee y Nestlé: quién domina en el mercado del café en Chile

En las ventas de café preparado en tiendas especializados y locales de conveniencia, Starbuks tiene entre 40% y 50% del mercado. Marley Coffe domina en café de grano y Nestlé, con su marca Nescafé y Nespresso, en café instantáneo y cápsula.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
starbuck wsj

El mercado del café en Chile se divide en ventas al paso, vía online, al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y al retail, donde son los actores internacionales los que dominan en el país. El liderato se diversifica dependiendo del canal.

En el contexto de la aprobación sin condiciones a la compra de la filial de Juan Valdez por Copec, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) analizó quién es quién en el mercado del café con base a las ventas y datos del 2024.

Con lo que respecta a la oferta de bebidas preparadas de café, en las tiendas especializadas de café y en los locales conveniencia, la multinacional estadounidense Starbucks es el rey en Chile, con una participación del 40 al 50% del mercado. En el segundo lugar aparece la también multinacional estadounidense Dunkin, con participación del 20-30%.

En tercer lugar está Arcoprime, filial de Copec y que opera comercialmente bajo el nombre de Pronto y Pronto Express, con una participación de mercado de entre 10% y 20%, que sumó el 0-5% que ostentaba Juan Valdez el año pasado.

Luego, con una participación de entre el 0-5%, aparecen Tavelli, Enex (Upa! y Upita!), Castaño y Oxxo/OK Market y Juan Valdez Chile, Work-Café Santander, San Camilo, Marley Coffee, Maxi K, XS Market, Cencosud (Spid), Get It y Café Car be.

En la participación de ventas de café en el canal Horeca, la multinacional suiza Nestlé lidera con una participación del 60%-70%, con las marcas Nescafé y Nespresso, Marley Coffee, marca que distribuye Comercial Dicalla S.A., le sigue con 10% a 20%, ICB, con Lavazza, con un 5% a 10% y luego están Rentokil, Somagel, Juan Valdez Chile (ahora Copec), Tresmontes-Lucchetti (Gold y Monterrey) Bidfood, Café Caribe y Cafetal, todas con una participación menor al 5%.

Marley-Coffee-ok.jpg la-tercera

Segmento retail

Otro de los análisis de la FNE es la participación medida en ingresos por comercialización de café en sus distintos formatos al canal retail.

En el mercado del café de grano envasado, Marley Coffee domina con entre 50% y 60% de participación, seguido por Tresmontes-Lucchetti y Juan Valdez Chile (ahora Copec), cada uno con una cuota que fluctúa entre el 10% y 20%. Más atrás se ubica Rentokil, con una participación entre un 5% y 10%, que comercializa el café Musseti, mientras Bidfood, Nestlé y Café Caribe registran participaciones en el rango de 0% a 5%.

En el café instantáneo y liofilizado, Nestlé, que cuenta con las marcas Nescafé y Nespresso, es el rey con una participación del 80 al 90%, en segundo lugar, está Tresmontes-Lucchetti con un rol de entre 10% al 20% y Juan Valdez Chile es el tercer actor con un participación de entre 0 y 5%.

Respecto al café en cápsula, Nestlé también lidera con una participación del 90 al 100% y luego con un 0 al 5% están Tresmontes-Lucchetti, Juan Valdez Chile y Bidfood.

Más sobre:NegociosCafé

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina
Chile

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina

Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Negocios

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”
El Deportivo

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”

Parte a la Ligue 1: Damián Pizarro deja el Udinese para buscar continuidad en Francia

Miles de banderas, fuegos artificiales y con promesa de mejoras: el lado B del emotivo retorno de la UC al Claro Arena

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna
Cultura y entretención

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre
Mundo

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Agencias de la ONU condenan ataque del ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

Haití: ante la falta de resultados, EE.UU. quiere una reforma de la misión multinacional de seguridad

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo