Starbucks, Marley Coffee y Nestlé: quién domina en el mercado del café en Chile

El mercado del café en Chile se divide en ventas al paso, vía online, al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y al retail, donde son los actores internacionales los que dominan en el país. El liderato se diversifica dependiendo del canal.

En el contexto de la aprobación sin condiciones a la compra de la filial de Juan Valdez por Copec, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) analizó quién es quién en el mercado del café con base a las ventas y datos del 2024.

Con lo que respecta a la oferta de bebidas preparadas de café, en las tiendas especializadas de café y en los locales conveniencia, la multinacional estadounidense Starbucks es el rey en Chile, con una participación del 40 al 50% del mercado. En el segundo lugar aparece la también multinacional estadounidense Dunkin, con participación del 20-30%.

En tercer lugar está Arcoprime, filial de Copec y que opera comercialmente bajo el nombre de Pronto y Pronto Express, con una participación de mercado de entre 10% y 20%, que sumó el 0-5% que ostentaba Juan Valdez el año pasado.

Luego, con una participación de entre el 0-5%, aparecen Tavelli, Enex (Upa! y Upita!), Castaño y Oxxo/OK Market y Juan Valdez Chile, Work-Café Santander, San Camilo, Marley Coffee, Maxi K, XS Market, Cencosud (Spid), Get It y Café Car be.

En la participación de ventas de café en el canal Horeca, la multinacional suiza Nestlé lidera con una participación del 60%-70%, con las marcas Nescafé y Nespresso, Marley Coffee, marca que distribuye Comercial Dicalla S.A., le sigue con 10% a 20%, ICB, con Lavazza, con un 5% a 10% y luego están Rentokil, Somagel, Juan Valdez Chile (ahora Copec), Tresmontes-Lucchetti (Gold y Monterrey) Bidfood, Café Caribe y Cafetal, todas con una participación menor al 5%.

Marley-Coffee-ok.jpg la-tercera

Segmento retail

Otro de los análisis de la FNE es la participación medida en ingresos por comercialización de café en sus distintos formatos al canal retail.

En el mercado del café de grano envasado, Marley Coffee domina con entre 50% y 60% de participación, seguido por Tresmontes-Lucchetti y Juan Valdez Chile (ahora Copec), cada uno con una cuota que fluctúa entre el 10% y 20%. Más atrás se ubica Rentokil, con una participación entre un 5% y 10%, que comercializa el café Musseti, mientras Bidfood, Nestlé y Café Caribe registran participaciones en el rango de 0% a 5%.

En el café instantáneo y liofilizado, Nestlé, que cuenta con las marcas Nescafé y Nespresso, es el rey con una participación del 80 al 90%, en segundo lugar, está Tresmontes-Lucchetti con un rol de entre 10% al 20% y Juan Valdez Chile es el tercer actor con un participación de entre 0 y 5%.

Respecto al café en cápsula, Nestlé también lidera con una participación del 90 al 100% y luego con un 0 al 5% están Tresmontes-Lucchetti, Juan Valdez Chile y Bidfood.