“Un rival que no mostró demasiado”: en Uruguay lamentan la derrota contra Chile en el Sudamericano Sub 17

La selección nacional por fin pudo celebrar este lunes en el Sudamericano Sub 17 que se desarrolla en Ecuador. Después de la caída contra Brasil (3-0) el elenco a cargo de Hernán Caputto necesitaba sumar con urgencia para aspirar a avanzar al hexagonal final que entrega los cupos para la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Por lo mismo la victoria alcanzada sobre Uruguay por 2-0, con las anotaciones de Alejandro Hales (33′) e Iván Román (59′) le permitieron a la Roja sumar sus primeros puntos.

Claro que del otro lado el panorama no es mejor, pues la Celeste quedó ubicada en el cuarto lugar con un punto y sabiendo que sus próximos rivales serán el anfitrión Ecuador y Brasil.

Por lo mismo la prensa uruguaya lamentó la derrota contra Chile. El medio Ovación escribió en la crónica del partido que “la clasificación se complica para la Celeste, sabiendo que solo tres avanzan al hexagonal final”.

También indicaron que “durante los primeros minutos del primero tiempo Uruguay tuvo a Chile acorralado en su área y fue protagonista salvo algún destello de la Roja. Ninguno de los dos supo aprovechar la pelota quieta y no fue efectivo en los tiros libres”.

Sin embargo, “se venía venir el gol de Chile y sobre el 32′ Alejandro Hales abrió el marcador entre dos defensas”.

Grupo Multimedio, a su vez, tituló la nota del partido señalando que “Uruguay perdió con Chile y complicó sus posibilidades”. Agregaron que “la Celeste no supo golpear en los momentos en los que tuvo cerca y lo pagó caro”.

Más adelante profundizaron, indicando que “superada la media hora de compromiso se abrió el marcador para el rival. Alejandro Hales se impuso entre dos marcadores y sacó un tiro potente y sin colocación, pero que para infortunio uruguayo se terminó por colar entre las piernas del guardameta Juan Blanco, quien tuvo una floja respuesta”.

Y en el complemento, “el segundo gol fue un cachetazo doloroso para Uruguay, que no logró volver a meterse en el partido, pese a que no dejó de buscarlo. La Celeste contó con varias oportunidades para recortar distancias, pero se quedó corto en el intento”, explicaron.

Por último, Referí publicó que “Uruguay dio un paso en falso y ahora el Sudamericano Sub 17 se le hace muy cuesta arriba”. Agregaron que “la selección uruguaya sub 17 jugó un mal partido ante Chile este lunes y fue superada de principio a fin por un rival que no mostró demasiado, pero se aprovechó de dos errores importantes para convertir los dos tantos y ganar por 2-0″.

Ahora la Roja Sub 17 ya está trabajando para preparar su próximo partido. Ahora su rival será Colombia, cuadro que en sus tres presentaciones anteriores solo ha conseguido un punto y está en el fondo del Grupo A, por lo que se jugará todo contra Chile. El duelo está programado para este miércoles desde las 17.30 horas.