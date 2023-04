Históricos de la U piden castigo ejemplar para Leandro Fernández: “Debe asumir las consecuencias de sus actos”

La tranquilidad que reinaba en el Centro Deportivo Azul se interrumpió de golpe durante el fin de semana que pasó. Los tres días libres que le dio Mauricio Pellegrino al plantel terminaron en las portadas de los diarios argentinos y chilenos, cuando Leandro Fernández provocó un accidente en La Plata y su alcoholemia presentó 1.62 g/l en sangre.

Y si bien nadie resultó lesionado y el atacante pudo viajar a nuestro país, para presentarse en la práctica de este lunes, ex jugadores de la U exigen que esta situación no se vuelva a repetir. “Lo que pasó no es cómodo para el jugador, tampoco para el club ni menos para sus seguidores. Y si bien no soy quién para juzgarlo, obviamente cometió un error, Fernández debe tener una sanción interna”, asegura Juan González.

El exdefensa agrega que “hay que crear un precedente para esta situación no se vuelva a repetir con ningún otro jugador. Por eso, hoy lo principal es que el cuerpo técnico converse la situación con el jugador y lo ayude a entender que no puede pasar por esto otra vez. Pero también, el club tiene que ver cómo controla esto para erradicarlo definitivamente. Si bien, los jugadores no dejan de ser personas y todos cometemos errores, la institución debe intervenir para que esto no se repita”.

Por su parte, Cristián Castañeda pide que la sanción sea “no convocarlo durante un partido y después que vaya a la banca. O que la medida que se aplique sea visible y que se sepan los motivos. Y no jugar es una buena alternativa, porque lo que más le duele a un jugador es no estar entre los 11 y saber que esto te perjudica en tu carrera. Además, esto será lo que más repercusión tendrá en la interna y en lo externo, porque todo el mundo lo verá y sabrá porqué es”.

El campeón con los estudiantiles dice además que el juicio público “duele mucho, pero hay que aprender de ello y acatar los castigos aunque sean drásticos. Pero también aquí tienen que aparecer liderazgos positivos, empezando por el técnico. Él debe tomar decisiones y ver lo que es mejor para el equipo. En la U, cada vez que surgieron problemas se solucionaron de buena manera y la ley pareja no es dura, por lo que Fernández debe asumir las consecuencias de sus actos”.

Uno que vivió este tipo situaciones fue Cesar Vaccia y recuerda que “hablamos con el doctor Orozco para crear una especie de reglamento que regulara este tipo de cosas y así cada uno de los integrantes del club supiera cuáles eran las sanciones si se cometía un error. La idea era que el entrenador no quedara expuesto y no se crearan roces”.

El último entrenador que ganó en el estadio Monumental cree que sería bueno reflotar esta idea si es que Azul Azul no la ha desarrollado y que los castigos vayan de “no jugar algunos partidos a sanciones económicas o recisión de contrato”.

En el caso específico del transandino, Vaccia cree que “el club debe ponerle una sanción económica y también sería una buena idea dejarlo un par de partidos afuera, para que así la disposición sea ejemplificadora y Leandro aprenda que no se debe comportar así”. ¿Y por qué le traspasa la responsabilidad a la concesionaria y no a Mauricio Pellegrino? “Es complejo dejar todo en sus manos. Imagínate que no lo pone con Chimbarongo para evitar problemas y si por ahí las cosas no andan bien, lo van a criticar. Por eso ninguna de las cosas que hagas, será la correcta. Debe haber un reglamento”, insiste.

Un poco más indulgente es Héctor Hoffens. El hombre que inmortalizó su apellido en la escuadra que hoy entrena en La Cisterna dice que no ponerlo en los partidos que vienen es “un castigo que ya pasó de moda. Eso de dejar afuera a un jugador que se portó mal es de los años ochenta. Hay que tener en cuenta que Fernández tendrá consecuencias personales por lo que hizo y la U debería prestarle apoyo en vez de hundirlo”. ¿La razón? “El jugador necesita ayuda, su hermano la necesita (Brian), su familia la necesita. Por lo que Universidad de Chile debe ofrecerle terapias sicológicas o gente especializada en estos temas que lo ayude. También será fundamental el apoyo de sus compañeros, del técnico y de los dirigentes. El está solo en Chile por lo que hay que darle apoyo y cariño. No reprimirlo, sino acogerlo”, concluye.