El sorpresivo ninguneo de Diego Lugano a Colo Colo

Pese a que se está en plena fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la Copa Libertadores nunca queda de lado entre los principales protagonistas del continente. Así lo expresó Diego Lugano, histórico defensor central uruguayo que hoy se desempeña en las relaciones institucionales de Sao Paulo, un equipo en el que destacó como futbolista. Justamente el Tricolor Paulista es uno de los elencos que están en los cuartos de final de principal torneo de clubes del continente, una instancia que también jugará Colo Colo. Por lo mismo, el charrúa proyectó cómo será el desenlace del certamen.

Para el nacido en Canelones es determinante que la final del torneo sea en Buenos Aires, por lo que da por hecho que River Plate, rival del Cacique en cuartos, superará al elenco chileno y se instalará en la definición por el título, a pesar de que actualmente no pasa por un presente brillante. “Tal vez no se habla en los últimos 15 días de River, no ha tenido un buen rendimiento, pero por ser la final en el Monumental y por la vuelta de Gallardo, se lo ve como favorito”, declaró a ESPN.

Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“El equipo brasileño que llegue sabe que va a tener que superar ese día. Lo dan por descontado, como si fuera algo hecho que River estará en la final”, agregó. En este caso, los conjuntos de Brasil que podrían llegar a la definición, según sus cálculos, son Botafogo, Flamengo y su equipo Sao Paulo. Incluso dejó afuera de la pelea a Peñarol de Uruguay, aunque es sabido que en sus inicios el ahora exfutbolista defendió la camiseta de Nacional, el archirrival.

“River es el único equipo que puede pelearles de igual a igual”

De esta forma, además de descartar a los albos, Lugano también saca de la lucha a clubes como Atlético Mineiro y Fluminense, el vigente campeón, que también van por el mismo lado del cuadro que los Millonarios.

También declaró que los argentinos son los únicos capacitados para discutirles la Copa a los equipos de Brasil: “River es el único equipo que puede pelearles de igual a igual. Ellos lo ven así y yo también. Si llega a la final, sea contra el equipo brasileño que sea, me parece que es el favorito por jugar en casa y por todo lo que significa eso”.

Por último, cabe destacar que todavía no es oficial la sede definitiva para la final de la Libertadores 2024, sólo se sabe que será en Buenos Aires, pero las especulaciones señalan que la elección sería justamente el Monumental de Núñez.