El suculento premio económico que asegura Christian Garin por meterse en las semis del ATP de Estoril

Christian Garin vive su mejor semana en un deslucido 2024. La tercera raqueta nacional, tras dos horas y 11 minutos de partido, este viernes aseguró su paso a las semifinales del ATP de Estoril, instancia a la que accedió gracias al triunfo sobre el portugués Nuno Borges (62°), por parciales de 6-2 y 7-6(3).

El duelo entre ambos quedó marcado por una polémica jugada en la que una persona del público cantó como mala una pelota que el luso siguió jugando. Tras el compromiso, Borges no escondió su rabia: “Salí de la cancha sin entender el criterio del árbitro. Él sabe que cometió un error. No tenía ningún sentido. El punto no debería detenerse porque alguien entre la multitud grite”.

De igual forma, esto no empaña la victoria de Garin, quien, en el camino para instalarse en la ronda de los cuatro mejores debió superar al austriaco Jurij Rodionov, al francés Arthur Fils y el mencionado encuentro de este viernes. El logro no es menor, puesto que el nacido en Arica no clasificaba a una semifinal de un certamen ATP desde el torneo de Houston en 2022.

FOTO: AGENCIAUNO

Ahora, para intentar continuar su gran semana, se deberá ver las caras contra el polaco Hubert Hurkacz (10°).

Un suculento premio

Esta racha de triunfos, además de ayudar a su confianza, a mejorar su nivel de tenis y a ganar varios puntos ATP, también le significarán un importante premio económico.

Por alcanzar las semifinales de Estoril Gago recibirá un cheque por concepto de premios por 30.220 euros, que en pesos chilenos son más de 31 millones, cifra que podría seguir aumentando dependiendo del resultado que obtenga en su próximo compromiso.

El encuentro entre Garin y Hubert Hurkacz está pactado para este sábado a las 11.00 de la mañana de Chile.