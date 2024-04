El polémico punto que los hinchas portugueses no le perdonan a Garin: el tenso momento que sufrió Gago en el ATP de Estoril

Christian Garin (112°) vuelve a una semifinal ATP después de dos años. Lo hizo en Estoril, en un partido controvertido, donde el nacional tuvo que resistir un clima hostil por parte de los portugueses, quienes desde el segundo set se lanzaron en contra de Gago.

Todo comenzó con un polémico punto cuando llevaban una hora y 14 minutos de juego. Nuno Borges (62°) tenía chance de quiebre para quedar 4-2, cuando un grito desde las gradas lo hizo detener el paleteo. El portugués escuchó “out” y pese a responder se detuvo en la cancha. Garin siguió la acción con un derecho cruzado que terminó siendo largo.

Fue ahí que el chileno se molestó, dejando en claro que su rival lo había descolocado al detenerse en medio del punto. El umpire le dio la razón y Gago, decretando que el juego quedaba 40-40. Acción, que provocó la ira de Borges y del público en Estoril. Estruendosas pifias desde las gradas y reclamos airados por parte del jugador europeo se tomaron la escena.

Pese a llamar al supervisor, el luso no pudo revertir la decisión, provocando que las gradas no perdonaran al chileno. “Él falló y ese fue el canto oficial. Escuchen, hay muchas personas haciendo un montón de ruido en medio del partido, pero esta es la primera vez que dices que eso importa, justo cuando es un punto de quiebre y yo gano el punto”, fue una de las interacciones que se escuchó cuando el encargado de ATP entró a la cancha.

Durante todo lo que restó de partido el clima fue muy hostil en contra de Garin, quien incluso fue pifiado durante la entrevista en cancha post victoria. Gago, le decía al público “yo no hice nada”, mientras los reclamos de las tribunas seguían en aumento.

“Salí de la cancha sin entender el criterio del árbitro. Él sabe que cometió un error. No tenía ningún sentido. El punto no debería detenerse porque alguien entre la multitud grite”, mencionó en la conferencia de prensa Borges. Ahí, también habló de la actitud del chileno en ese momento: “Él sintió que algo venía de la multitud, pero continuamos y falló. Garin me dijo que falló porque paré. No es su culpa, pero tampoco se ve bien en esta situación”, añadió.

Finalmente, Gago también reflexionó sobre lo sucedido, admitiendo no tener claridad de la regla. “(Borges) Detuvo el punto. Yo también me detuve. No sé si es mi punto o si deberíamos repetirlo. Necesito comprobarlo. Lo comprobaré más tarde. Después de eso, el ambiente era una locura y estoy muy orgulloso de mí mismo. Fue un poco molesto durante el partido, entiendo la frustración de la gente, él es un gran oponente, luchó por cada punto y va a seguir jugando bien esta temporada”, comentó el nuevo semifinalista de Estoril.