“El sueño está más cerca”: la prensa española se rinde ante el Betis de Pellegrini tras su victoria en la Conference

El Real Betis se acerca a las semifinales de la Conference League. El elenco de Manuel Pellegrini venció por 2-0 a Jagiellonia Bialystok en condición de visitante y suma elogios en España. La prensa local elogia el trabajo del chileno, que roza su mejor campaña internacional en el elenco sevillano.

“El Real Betis ha colocado hoy la primera piedra para llegar a la gran final de la Conference League al derrotar al Jagiellonia Bialystok polaco en la ida de los cuartos de final por 2-0″, señalan en Marca.

Por su parte, en Mundo Deportivo, se refieren directamente al planteamiento del Ingeniero. “Manuel Pellegrini salió con todo en la ida de los cuartos de final de la Conference. El chileno no quería ningún tipo de confianzas y plagó el equipo inicial de titulares pese a que hizo siete cambios en el once titular respecto del que jugó en Montjuic ante el FC Barcelona, pues ante los culés no jugaron de salida futbolistas como Isco, Jesús Rodríguez, Sabaly, Llorente o Ricardo -titularísimos todos ellos-, aparte de Bakambu o el guardameta Fran Vieites”, establecen.

Mientras que en AS apelan al anhelo de entrar en la ronda decisiva. “El sueño de las semifinales está más cerca para el Betis. Su triunfo ante el Jagiellonia le acerca a una ronda que nunca abordó en Europa en toda su historia. Superior, eficaz y con la mirada de reojo en el Villarreal, el equipo de Pellegrini se presentará en Bialystok con la certeza de tener una importante ventaja tras una demostración de fuerzas en un primer tiempo que desarboló a su adversario. Los goles de Bakambu y Jesús Rodríguez empujaron a Pellegrini a dosificar a su plantel con las miras en el duelo de vértigo del domingo en Liga. El Betis quiere ir a la caza de todo. Sin miedos a perder cosas en su camino”, comentan.

Por otro lado, en El País, indican que el Betis incluso pudo tener un marcador más amplio. “El Betis realizó un gran partido para pasar por encima del Jagiellonia, el campeón de Polonia, al que derrotó con goles de Bakambu y Jesús. Los andaluces defenderán una renta de dos goles en Polonia el próximo jueves para meterse en la semifinal de la Conference League. La superioridad del Betis fue absoluta, como muestra el hecho de que realizara hasta 27 remates sobre la meta del equipo polaco. Por eso dio la sensación de que los verdiblancos perdieron una buena oportunidad para sentenciar la eliminatoria en la ida”, proponen.

“Su demostración de juego fue tan evidente que a los dos goles se sumaron hasta dos remates a los palos. Los 56.442 espectadores que acudieron al Villamarín, récord en un partido europeo, disfrutaron del momento de un equipo que acumuló su noveno partido sin perder (con ocho triunfos). Un Betis muy bonito que tendrá el domingo otro choque clave contra el Villarreal en busca de la quinta plaza, que será casi con seguridad de Champions”, complementan.