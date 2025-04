El gigante desconocido de Polonia que amenaza el invicto de Manuel Pellegrini en Betis

Manuel Pellegrini atraviesa por una gran racha. Su última derrota en un partido fue el 20 de febrero, 1-0 en casa ante Gent en la Conference League, en una llave que ya estaba totalmente resuelta a favor del elenco sevillano gracias al 3-0 de la ida ante la escuadra belga. Desde ese día han sumado ocho encuentros sin perder entre el mencionado torneo europeo y LaLiga. En total, acumulan seis victorias y dos empates. Además, en esa racha registraron un buen triunfo en casa ante Real Madrid y, este fin de semana, una igualdad de visita contra Barcelona. Incluso este buen nivel que encontró el equipo gatilló que al Ingeniero lo premiaran como el mejor entrenador de marzo en la liga de España.

Pero los desafíos continúan para los béticos. Ahora deberán afrontar los cuartos de final de la Conference. Su rival, en el papel, no es muy conocido en este lado del mundo, sin embargo, representa un problema que puede ser difícil de resolver para el entrenador chileno. En la ronda de los ocho mejores jugarán contra Jagiellonia de Bialystok, de Polonia, equipo que ha efectuado buenas últimas temporadas y que actualmente muestra un sólido juego colectivo.

Fundado en 1920 por soldados del 42º Regimiento de Infantería polaca, el equipo viene de titularse campeón en la temporada 2023-2024 de la Ekstraklasa, nombre que posee la liga de ese país. En la presente edición del torneo marchan en el tercer lugar con 52 puntos, a sólo cuatro del líder, el Raków Częstochowa. Dirigidos por Adrian Siemieniec, además de seguir avanzando en el ámbito internacional, sueñan con el bicampeonato.

Foto: @Jagiellonia1920

En tanto, en la Conference League su campaña es igual de destacada. En la primera fase terminaron en la undécima posición (de 36 elencos) con 11 puntos, incluso por sobre Betis, que cosechó 10 en esa instancia. En su zona obtuvieron triunfos en sus primeros duelos: ante Copenhague de Dinamarca, contra Petroclub de Moldavia y versus Molde de Noruega. Luego registraron un empate con Celje de Eslovenia, una derrota frente a Mladá Boleslav de República Checa y otro empate ante Olimpija de Eslovenia.

Ya en la siguiente ronda, en los playoffs, eliminaron con un global de 6-2 al TSC de Serbia y en los octavos de final dejaron afuera a Cercle Brugge de Bélgica. Un camino impecable en la competencia en la que ahora se verán las caras ante la escuadra de Manuel Pellegrini.

Sus figuras

El equipo dirigido por Adrian Siemieniec vive años dorados, en los que muestran un fútbol que apuesta a la posesión del balón. Para esto, tiene nombres que son importante y que, curiosamente, son españoles. El primero es Adrián Diéguez, central de 29 años que es clave en el funcionamiento defensivo.

Los otros dos son los delanteros Miki Villar y Jesús Imaz. Este último es uno de los jugadores más importantes del club. Con 34 años, es el segundo máximo goleador extranjero en la historia de la liga de ese país, al que arribó en 2019. En la actual edición de la Ekstraklasa acumula 14 festejos, mientras que en esta Conference ya registra ocho goles.

Foto: @Jagiellonia1920

La deuda del Ingeniero

En Betis también son conscientes de esta nueva oportunidad para volver a brillar a nivel internacional, competencias a las que volvieron de la mano de Pellegrini. No obstante, el rendimiento en estos torneos ha estado lejos de ser brillante. No ha clasificado a Champions League, mientras que en la Europa League y en la Conference League no ha podido avanzar hasta las rondas finales. Por ejemplo, el año pasado llegaron sólo hasta los playoffs de los octavos de final en la mencionada Liga Conferencia, instancia en la que quedaron en el camino ante Dinamo Zagreb.

En esta edición el equipo del Ingeniero tuvo que ingresar desde las rondas previas del torneo. En total acumula 12 duelos disputados, con siete victorias, dos empates y tres derrotas. En la primera ronda finalizó en el décimo quinto puesto con 10 puntos. Luego eliminó a Gent de Bélgica en los playoffs y a Vitoria Guimaraes de Portugal, hasta ese entonces una de las revelaciones del certamen, en los octavos de final.

La llave entre el equipo sevillano y Jagiellonia de Bialystok comenzará en el Benito Villamarín y terminará en Polonia. La ida, en España, está pactada para este jueves 10 de abril a las 15.00 horas de Chile.