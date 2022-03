El uno a uno de Chile: los errores de Isla y Bravo destruyen a la Roja en Brasil

Claudio Bravo

Hacía un partido brillante. De verdad. Sumaba tres atajadas gigantes que mantenían vivo a Chile. Sin embargo, el capitán echó todo a perder con una pésima salida que terminó con el 2-0 de Vinicius Junior. En el segundo tiempo, cometió un penal para el 3-0. Para colmo, fue amonestado y se pierde el duelo ante Uruguay.

Paulo Díaz

Hizo un buen partido. No se achicó ante Vinicius y logró contenerlo, excepto en la jugada del segundo gol, porque la retaguardia nacional quedó mal parada. Sin embargo, tuvo buen desempeño, en general. Por lo mismo, una lástima que haya quedado suspendido para el partido ante la Celeste, por acumulación de tarjetas amarillas.

Gary Medel

Salvó el gol brasileño tras un peligroso centro, cuando se jugaba el primer cuarto de hora. Férreo en la marca como siempre. Intentó controlarse ante las provocaciones de Brasil. Igual fue amonestado por un encontrón con Vinicius.

Enzo Roco

Tuvo un correcto partido. Aceptable. En el entretiempo, fue sacrificado por el técnico Martín Lasarte, que metió en su lugar a Joaquín Montecinos para buscar el milagro. No lo hizo mal el defensa formado en Universidad Católica.

Mauricio Isla

Un error suyo puso cuesta arriba el partido. Se supone que los manuales dicen que no hay que barrerse en el área. Lo hizo y le cometió penal a Neymar. El brasileño no falló. Tuvo muchos problemas con la velocidad de Vinicius. Menos mal que estaba Paulo Díaz para ayudarlo en la marca. Se proyectó una vez y le lanzó un gran centro a Eduardo Vargas.

Charles Aránguiz

Estuvo impreciso. Perdió dos pelotas en la salida que afortunadamente no culminaron en gol. Parecía disminuido. Varias veces estuvo feble en la marca. Opaca noche del Príncipe en Río de Janeiro.

Claudio Baeza

Le costó posicionarse bien en los primeros 15 minutos. El mediocampo brasileño lo tenía sobrepasado y no llegaba a las marcas. Luego, estuvo correcto, mejoró, se retrasó cuando debía hacerlo y colaboró en la defensa.

Arturo Vidal

Bien en la parte ofensiva, pero impreciso en campo propio. Al igual que el Príncipe, se vio dubitativo en la salida. Trató de guiar un posible milagro, pero no pudo. Reclamó mucho, pero se salvó de la amarilla. Le anularon un gol por un milimétrico offside.

Gabriel Suazo

Tuvo problemas con la velocidad de Antony por la izquierda. El delantero del Ajax lo superó y remató al arco cuando apenas iban 34 segundos. Se proyectó una vez, pero se demoró un mundo en sacar al centro, que llegó blandito a las manos de Alisson. En el segundo tiempo se atrevió un poco más. Fue agredido por Neymar, que le dio una patada en la cabeza que perfectamente le pudo costar la expulsión. No fue ni amarilla y el VAR tampoco llamó.

Alexis Sánchez

Fue el más claro en la ofensiva. Rápido, hábil. Se movió por todo el frente de ataque. Le dio aire a Chile, se fabricó faltas e intentó por todos lados. No siempre pudo. Varias veces le pidió al equipo que se adelantara, pero no le hicieron caso. Fue por lejos el más infraccionado de la Roja. Lamentablemente, su buen momento personal no pudo darle frutos a a Roja.

Eduardo Vargas

Remató tres veces, una fue al arco, sin problemas para Alisson. Desperdició un buen centro de Isla, pero su volea se fue a cualquier parte. No hizo muchó más. Participó poco. Hizo que se echara de menos de Ben Brereton.

Joaquín Montecinos

Entró bien. Más allá del gol anulado de Arturo Vidal al comienzo del segundo tiempo, el gran mérito es suyo, porque peleó por la derecha, ganó el duelo y sacó un preciso centro que el Rey conectó. Corrió, peleó y metió hasta el cansancio. Bien. Una alternativa interesante para el martes, ante Uruguay, en San Carlos de Apoquindo.