Martín Lasarte y su explicación al desastre en Maracaná: “Al final, el resultado habla más que yo”

Martín Lasarte analizó con tranquilidad la goleada sufrida ante Brasil. Intentó como pudo explicar lo sucedido en la cancha del Maracaná. “Los planteamientos a veces se ajustan a los resultados y a veces no. Yo creo que el primer tiempo Brasil tuvo el predominio del juego, más allá de alguna aproximación o chance que nosotros tuvimos. Recibimos el gol de penal, el VAR indica que así fue, y ahí está el error nuestro. Nos desconcentramos, recibimos un segundo gol faltando muy poquito para que terminara el primer tiempo. Ahí está una de las claves”, partió señalando.

Luego agregó: “Creo que la otra es el inicio del segundo tiempo, empezamos bien. Montecinos ingresó bien, incluso, consiguió una situación donde terminamos en gol. Ese gol se anula. Repito, más allá de que sea justo o no. Es la sensación que golpea a un equipo y después se hace un partido largo, un partido complicado. Al final, el resultado habla más que yo”.

Machete negó sentirse fuera del Mundial. “Chile no está eliminado. Tenemos una chance remota, teníamos que sacar algo hoy aquí para no depender de esas situaciones. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Hoy tuvimos un lindo ejemplo, el campeón de Europa quedó afuera en el último minuto: Italia, mira de quién estamos hablando. Entonces, en el fútbol todo puede ocurrir. Nosotros tenemos que ganar nuestro partido y lógicamente esperar que haya algunos resultados que nos ayuden. Esa es la realidad, pero es lo que hay y nos tenemos que aferrar a eso”, manifestó.

Asimismo, valoró el ingreso de Joaquín Montecinos. “De Montecinos no hablaba nadie, nosotros lo trajimos a la Selección y en este periodo fue transferido. Ahora es la resurrección del extremo derecho de la historia. No quiero cargar sobre Joaquín una mochila muy pesada. Comparto que entró muy bien, tiene mucha personalidad y está claro que es una posibilidad para el próximo partido, porque lo que mostró fue bueno”, expresó.

Por último, manifestó su tristeza ante la posibilidad de que la Generación Dorada finalice de esta manera. “Es una linda reflexión. Me duele perder siempre, me duele perder más de forma abultada. Lógicamente me dolería muchísimo que estos muchachos que han hecho seguramente las cosas más lindas que le han ocurrido al fútbol chileno a lo largo de la historia se tengan que despedir. No me gustaría. Esto no da para un baile, da para una reflexión; para juntar fuerzas, descansar y preparar lo mejor que podamos para ganar nuestro próximo partido y esperar que los resultados nos acompañen”.