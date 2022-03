La Roja se derrumba en el Maracaná y la ilusión del Mundial depende de un milagro

La premisa era una sola: salir airoso del Maracaná. Por muy difícil que parezca, era lo que tenía que hacer la selección chilena para aspirar a la Copa del Mundo. La ilusión duró menos de 45 minutos. La Roja aguantó hasta que un penal quebró el plan y Brasil se desató. El Scratch, líder invicto de las Eliminatorias, ganó 4-0 y dejó a Chile con una mínima esperanza de colarse en el repechaje. La opción de entrar directo murió en Río de Janeiro. El equipo nacional no está eliminado (aún), pero las probabilidades son tan complejas como reducidas.

Por muchas diferencias que existan entre un equipo y otro, se trataba de un partido trascendental. Había que apelar al gen competitivo de un plantel que se comprometió a pelear hasta el final. Hasta que den las matemáticas. Se dio el equipo que se proyectó en la previa. La primera duda despejada fue la línea de cinco en el fondo. No fueron tres. Lasarte dispuso de un equipo corto, sin reparos en cederle la iniciativa al local, que paraba a sus centrales cerca de la mitad de la cancha. El orden defensivo era fundamental para aguantar la presión inicial.

Brasil buscó incesantemente el ataque por las bandas, pese a no tener a una referencia de área. Neymar era un elemento libre en ofensiva. Por lo mismo, se repitieron duelos. Por un lado, Antony-Suazo. Por el otro, Vinícius-Isla. El lateral de Colo Colo tuvo problemas para frenar al extremo del Ajax, que jugó con perfil cambiado y fue uno de los más punzantes del primer tiempo.

A Chile no le duraba el balón, sin embargo mantenía a raya al Scratch. En ese sentido, la presencia de Claudio Bravo era fundamental. Tuvo un par de atajadas destacadas para resguardar el cero, pensando en el entretiempo. De a poco, a paso cancino, La Roja salía desde su campo y se acercaba a las barbas de Alisson. En los 30′, Vargas remató mordido. En los 41′, el mismo Turboman dispara, pero contiene el 1 del Liverpool. El planteo de Lasarte lograba atenuar a un Brasil que se tomaba el duelo con calma. Pero el quiebre sucedió cerca del descenso. El argentino Herrera sanciona un dudoso penal de Isla a Neymar. Pese a esto, no se recurrió al VAR. El propio Neymar convirtió el 1-0, engañando a Bravo.

Neymar hizo el 1-0 de penal. FOTO: REUTERS

Pero lo peor vino después. A la jugada siguiente, Vinícius puso el 2-0. Todo nació de una mala salida desde el área chilena. Una fatalidad, en el momento menos indicado. Chile se desconcentró y pagó caro.

¿Qué se tenía que hacer para el complemento, ir a buscarlo o evitar la goleada? Con este dilema sobre la mesa, Lasarte metió a Joaquín Montecinos y sacó a un defensa (Roco), para quedar con cuatro en el fondo. El jugador de Xolos de Tijuana de inmediato mostró sus ganas, su hambre. Apenas iniciado el segundo lapso, desborda y lanza un centro bajo que termina en gol de Vidal. Era ideal descontar de golpe, sin embargo se anuló a instancias del VAR, por fuera de juego del King.

Buscando un gol, Lasarte desarmó el equipo. Mandó a Ronnie Fernández (el mismo que entró en la nómina por la ventana) para quedar casi con cuatro puntas, pero sin un asistidor. Chile se fue derrumbando como un castillo de naipes. El corolario fue en los 69′, con un nuevo penal a favor de la Verdeamarela, por falta de Bravo a Antony. El meta fue amonestado y se perderá el duelo con Uruguay. Entonces, ¿éste habrá sido su despedida de las Clasificatorias? Coutinho anotó el 3-0 desde los 12 pasos. Ahí se acabó el partido. El resto sirvió para que Tite hiciera cambios y probara jugadores. La guinda de la torta, para el local, fue con el 4-0 de Richarlison.

¿Chile queda eliminado? No. Las opciones continúan, sin embargo ya no puede acceder a Qatar 2022 de manera directa. La única vía para La Roja es a través del repechaje. Y para eso, no depende de sí mismo. Además de una victoria obligatoria ante Uruguay, el martes, requiere de otros resultados para aspirar al quinto puesto (que no ganen Perú y Colombia). Todo cuesta arriba, hasta la diferencia de gol. La ilusión chilena se convirtió en una quimera. Es la triste realidad.

Ficha del partido

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, G. Arana; Fred (82′, Fabinho), Casemiro (82′, B. Guimaraes), L. Paquetá (63′, Coutinho); Antony (75′, Richarlison), Neymar y Vinícius (75′, G. Martinelli). DT: Tite

Chile: C. Bravo; M. Isla, P. Díaz, G. Medel, E. Roco (46′, J. Montecinos), G. Suazo; A. Vidal, C. Baeza (60′, R. Fernández), C. Aránguiz (76′, E. Pavez); A. Sánchez y E. Vargas (76′, J. Meneses). DT: M. Lasarte

Goles: 1-0, 44′, Neymar, de penal; 2-0, 45′+1, Vinícius, con un tiro cruzado bajo; 3-0, 72′, Coutinho, de penal; 4-0, 90′+1, Richarlison, con un zurdazo al segundo palo.

Árbitro: D. Herrera (ARG). Amonestó a Paquetá, Casemiro, Neymar, Vinícius (B); Díaz, Bravo, Medel (CH)

Estadio Maracaná, Río de Janeiro. 69 mil personas.