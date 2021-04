El uno a uno de la hazaña roja

Christiane Endler:

Muy segura, pero apenas fue exigida. Mandó, regaló su precisión con la zurda en la salida de la pelota y agarró todos los centros aéreos, que fue la única munición que acertó a producir Camerún.

Valentina Díaz:

Correcta. Imprecisa con el balón, apenas supo prosperar por su carril. Pero esforzada en faceta defensiva. Lo pasó mal.

Carla Guerrero:

La jefa de la defensa cumplió. Apenas concedió remates a las atacantes de Camerún. Desperdició la ocasión más clara de Chile, en un córner.

Camila Sáez:

Muy firme y sólida. No sufrió. Jerarquía en el centro de la zaga.

Javiera Toro:

Aguerrida. Sin mucho ataque, pero ganadora en todos los asuntos defensivos. Impecable.

Yessenia López:

Acabó lesionada. Ofreció dinámica y balón parado. La presión de las camerunesas no la dejó brillar.

Karen Araya:

Un despliegue conmovedor. De área a área. Impecable para contener y llegadora para acompañar. La mejor del día.

Fernanda Lara:

Batalló en el centro del campo. Muy apretada por el acoso rival, pero puso calidad y ganas.

Daniel Zamora:

Un día más de trabajo y sacrificio que de desborde. Ayudó de forma solidaria por su carril. Hizo kilómetro y kilómetros.

María José Urrutia:

Un nueve para el equipo más que para el gol. Se pegó una paliza en la presión. La mejor defensa de Chile. Incansable. Y se las apañó para meter una rosca deliciosa en el mejor jugada colectiva de chile.

Yanara Aedo:

Da gusto verla jugar. Tiene una clase con la pelota que la vuelve maravillosa. No fue un partido de posesión, pero dejó maniobras para enmarcar.

Yenny Acuña:

Le tocó dar relevo a Urrutia en los últimos minutos. Se fabricó la mejor jugada de las Rojas, cortada violentamente por una rival.

Daniela Pardo:

Entró cuando se rompió Yessenia. Testimonial.

José Letelier:

No movió su alineación y supo tener al equipo siempre despierto. Su plan táctico no sirvió para quitarle la pelota a Camerún, pero sí para que no lograra lastimar. Pese a las críticas internas, el tiempo dio la razón a su criterio.