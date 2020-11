El VAR termina con los errores arbitrales

¿Termina el VAR con los errores referiles?

Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP

“El VAR está para minimizar los errores arbitrales y asistir a los jueces en la toma de decisiones. Aventurarse a decir que eliminará todo tipo de equivocación es un error, puesto que hay que considerar que aún así hay un factor humano detrás de la herramienta y algún tipo de equivocación puede ocurrir. Es misión de cada federación trabajar para evitar que esto ocurra y es el camino que estamos siguiendo”.

Ignacio González, futbolista de Antofagasta

“Más que el VAR, no sé qué criterios ocupan en algunas jugadas. Cómo se aplican el reglamento y el criterio. Eso, obviamente, lo puede responder mejor un árbitro. Por ejemplo, en la mano del partido entre Uruguay y Chile, la de Coates, todos vimos un penal claro y muchos árbitros dicen que no era penal. Y en el VAR determinaron que no era penal. Esto tiene que ver con el criterio más que con el sistema. En el último partido, ante Everton, todos vimos una cosa y el árbitro aplica otro criterio. Me gané hasta una amarilla”.

Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido

“Los disminuye, pero en ningún caso los termina. El sistema está administrado por personas y todas tenemos criterios distintos para un mismo tema. Eso hace que las decisiones no sean uniformes. Se ha dado en jugadas que han tenido tratos distintos. Por ejemplo, un supuesto penal en el UC-Coquimbo que en otro partido sí se cobró. O una mano favorable a Coquimbo contra Colo Colo que en La Serena-Huachipato no se cobró. Sin dudas han mermado los errores arbitrales y han quedado más jugadas y situaciones en evidencia, pero es difícil tener un criterio uniforme”.

¿Qué le mejoraría al sistema?

Jorge Osorio

“El VAR es un fenómeno reciente en el fútbol. Como toda herramienta, necesita un periodo de adaptación y perfeccionamiento. Primero, de la propia tecnología, luego de quienes la operan y finalmente del propio medio en el que está inserta. Es un sistema bastante joven. En Chile, este es su primer año implementado en plenitud en Primera División. Estamos en proceso de ajustes, de afinar su funcionamiento. Los árbitros están en ese proceso también”.

Ignacio González

“Son preguntas para los árbitros, el porqué de algunas situaciones. Uno tiene que acatar y dedicarse a jugar. La sensación de injusticia ha existido siempre. Con VAR o sin VAR. Es parte del fútbol. Los árbitros también son humanos y se equivocan. También creo que debería ser más rápido en las decisiones, porque la espera enfría mucho el juego. Le resta emoción en los goles que se revisan. La forma no la sé, porque desconozco cómo funciona internamente el sistema. Pero es una materia en la que haría mucho hincapié, por el bien del espectáculo”.

Jorge Contador

“Yo esperaría que fuera más rápido para resolver ciertas jugadas. Hay decisiones que se pueden tomar con mayor celeridad. Uno ve la transmisión del CDF y los comentaristas son más rápidos que el VAR. El responsable de la decisión en el partido es el VAR, y seguramente por eso se toma más tiempo, pero yo le daría más agilidad. También tengo la sensación de que a una cantidad de árbitros no les gusta el VAR y que confían más en su decisión que en la sugerencia desde la cabina. Y que por eso no recurren al sistema cuando deberían hacerlo”.

¿Falta información respecto del funcionamiento?

Jorge Osorio

“Está bien que los árbitros hayan pasado por el proceso de certificación para obtener sus licencias para estar en el VAR, pero obviamente en el momento de la competencia hay otras circunstancias, otros estreses que deben saber sobrellevar. En el tema formativo, se está llevando un proceso necesario, que se irá perfeccionando con el tiempo y con el trabajo con cada uno de los árbitros de nuestro país”.

Ignacio González

“Hay jugadas que el árbitro ve claras en la cancha y no pide la asistencia del monitor. Uno espera que se revisen las jugadas, sobre todo si son en contra tuyo, pero si el árbitro tiene la convicción, al menos reglamentariamente, no tendría por qué ir al monitor . Hay manejos internos que uno como futbolista no los sabe. El árbitro tiene la facultad para decidir. No se puede interactuar mucho, porque sería un enredo. El año pasado tuvimos una charla con Osses, pero más que hacer hincapié en los jugadores, es un tema de los árbitros. Son ellos los que toman las decisiones”.

Jorge Contador

“Todos los que participan en el sistema tienen los conocimientos y la preparación para operarlo. El tema es el criterio y siempre va a ser así. Ha sucedido también en las Eliminatorias para el Mundial y en el resto del mundo, en todas las competencias. Y va a seguir pasando. Mientras lo manejen seres humanos, el VAR nunca va a ser perfecto. Es un avance, está claro, pero nunca será perfecto”.