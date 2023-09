Emilio Rentería, futbolista que compartió camarín con Luis Rubiales sale en su defensa: “Fue producto de la emoción y uno debe entenderlo”

Emilio Rentería, el delantero venezolano que se hiciera famoso en Chile tras sufrir el racismo en carne propia cuando jugaba en San Marcos de Arica, inicia una nueva etapa en el fútbol a sus 38 años. El atacante acaba de firmar con el Buñol de la cuarta categoría, pero guarda una historia con el renunciado presidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales. Ambos fueron compañeros en Levante hace 20 años, cuando el timonel era un discreto lateral izquierdo. “Hablaba mucho dentro y fuera de la cancha. Era un líder”, dice el sudamericano, quien comenta la salida de su cuestionado excompañero con El Deportivo. “Acá en España con todo el tema del abuso de las mujeres, que todo se toma a mal, que el tema del machismo está candente; todo se complicó”. Asimismo, agrega que “Si Rubiales se hubiera besado con un hombre, no pasa nada”. El delantero critica la actitud del timonel cuando intentó dar disculpas, pero se pregunta que “no sé por qué la chica cambió su versión”.

¿Dónde se encuentra, actualmente?

He fichado por un equipo de Tercera División, el Deportivo Buñol. La gente me ha conocido en España y tuve la fortuna de venir a este club. La última vez estuve en noviembre y diciembre en Pantoja de la República Dominicana. Y en enero o febrero me vine a España.

¿Usted fue compañero de Luis Rubiales, el renunciado presidente de la federación hispana?

Claro que sí, Rubiales jugaba como lateral izquierdo, con mucha disciplina y llegada. Fuimos compañeros en el Levante hace cerca de 20 años (temporada 2003-’04).

¿Cómo era como jugador?

Era un futbolista con mucho carácter, que sumaba mucho. Cuando llegó estuvo dentro de la lista de capitanes del equipo. Hablaba mucho dentro y fuera de la cancha. Era un líder. Como persona, conmigo fue muy buena gente. Lo conocí mucho. Nunca lo vi con mala fe, era una buena persona. Tuve la fortuna de tener grandes compañeros y Rubiales, como persona, en ese momento fue muy amable conmigo, tengo gratos recuerdos.

¿Ya se notaba su liderazgo, al menos en ese momento?

Siempre le ha gustado esa cosa de estar cerca de los jugadores en el fútbol español, de estar en la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y esas cosas. Le gustaba solucionar cosas de los futbolistas en el sindicato y en el fútbol español. Desde que lo conocí ya estaba muy metido en el tema.

¿En ese momento ya se perfilaba como presidente del organismo gremial hispano?

Cualquier solución de los problemas del equipo, Rubiales siempre estaba ahí. Los temas que le vinieran bien al plantel con la federación o cuando había que reclamar algo para los futbolistas. Siempre informaba de los beneficios que podían existir para nosotros.

¿Cómo se percibe en España el tema de su renuncia al cargo de presidente de la federación?

Acá todavía hay mucha problemática sobre ese tema. Según mi forma de pensar, en este país las cosas son más complicadas. Si hablamos del beso, yo creo que en Sudamérica no habría habido tanto revuelo. Es un beso normal, de una mujer con un hombre. Hay veces que hombres dentro de la cancha se besan en la boca por un gol y lo toman como un chiste. Lo que yo vi es que Rubiales, emocionado por el título mundial, tómo esa actitud… Y la abrazó y no se pudo contener. Fue un beso normal, con boca cerrada. Yo creo que no fue una falta de respeto. Pero acá en España con todo el tema del abuso de las mujeres, que todo se toma a mal, que el tema del machismo está candente, todo se complicó. Si Rubiales hubiera besado a un hombre no pasaba nada.

¿Usted cree que hubo consentimiento en ese beso?

Lo que yo vi en las noticias que existe una imagen en la que la chica respondió en el Instagram que lo hizo consentidamente. Por lo que dicen en las noticias es que Rubiales tiene buena relación con todas las chicas del equipo. Jenni Hermoso dice primero que consintió el beso y después dice que no. No sé por qué cambió su versión. Yo veo ahí que ella da un beso normal a Luis Rubiales.

¿Usted cree que de alguna manera el medio ha sido demasiado drástico con Rubiales?

Mira, yo no sé qué pasa con Rubiales, más allá de la federación. Yo creo que en España se ha hecho una burbuja demasiado grande con este tema. Es cierto, acá tienes que cuidarte mucho de lo que dices en este país. Si a una chica le dices algo que no le gusta, acá te meten preso. Si le dices ‘linda’, y a ella no le gusta y te denuncia, te pasas una noche en la cárcel. Hay que cuidar las formas, pero creo que se han vuelto demasiado exquisitos .

¿Qué piensa de la renuncia?

Bueno, yo he hablado con muchos compañeros y gente que conozco, tengo entendido que la renuncia no es solo por eso, sino por otras cosas que también han pasado con Rubiales. Algunos compañeros me dicen que los presidentes en el fútbol español duran poco en su cargo, por tres o cuatro cositas los sacan. No los dejan terminar sus períodos. No sé qué intereses habrá en la federación, siempre hay cosas creadas. Pero lo que sí digo es que Rubiales estuvo muy mal en agarrarse sus partes en el gol de España en la final. Eso sí lo veo mal, está mal. Un presidente tiene que guardar la compostura por su cargo, no puede hacer eso, hay niños y niñas en el estadio, se ve mal. Por lo demás se ve que el mismo Rubiales fue muy soberbio el día que trató de dar explicaciones. Debiera haber dicho, ‘Discúlpeme, no fue mi intención, estaba emocionado’… Porque él debe tener en cuenta el problema que podía ocurrir algo así. Salió un poco sobrado diciendo que no se iba de la federación. Era mejor y tal vez no hubiera pasado nada. Fue producto de la emoción y uno debe entenderlo.

¿No le parece un contrasentido que se hable tanto del tema en un país que vive actos de racismo, constantemente? Algo que usted vivió en Chile, por ejemplo

Exactamente. Yo vivo en Valencia y fui al estadio cuando se le dijo de todo a Vinícius Júnior, el jugador de Real Madrid. Viví ese momento y solo le dieron importancia hasta cierto punto, pero no tanto como lo que pasa con Rubiales. Eso es para que tú veas la diferencia en lo que hay que darle importancia a lo que no tanta. Uno que ha jugado fútbol sabe lo que hace cuando es campeón, puede ser una reacción. Cuando hay actos de racismo no se hace tanta bulla como con lo de Rubiales. Pasa una semana y se deja en el olvido. No le das real importancia. No se hablaba de otra cosa que el tema de Rubiales con esta chica.