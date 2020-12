Empate en blanco: Colo Colo le roba un punto a la UC en San Carlos

Para la calculadora, un punto que sirve de poco y nada. Para la mente y el alma, el empate de Colo Colo en casa de Universidad Católica vale mucho, después de todos los presagios de un triunfo sencillo de los locales. La lógica, como tantas veces en el fútbol, no se dio. Porque en un partido donde la tabla no jugó, cruzados y albos empataron sin goles en el partido más importante del fin de semana.

Esa diferencia de 24 puntos no se vio. De la supremacía del puntero sobre el colista absoluto, nada. Eso fue lo más sorpresivo del primer tiempo en San Carlos de Apoquindo. Lo único llamativo en un partido que no cumplía las expectativas, especialmente de los hinchas cruzados, que más allá de las antimufas y supersticiones, esperaban que su equipo le pasara por encima a los albos.

Lejos de eso, Colo Colo logró equiparar el trámite del partido. Y hasta se creó mejor opciones (por decirlo de manera generosa) que los dueños de casa. Porque hasta los 20 minutos, las áreas parecían clausuradas, salvo algunos centros de fácil resolución para las defensas. Esquemas sin novedades en ambas escuadras. Pero la UC, quizás todavía golpeada por su eliminación de la Copa Sudamericana, sufría por la imprecisión de sus jugadores. Salidas erráticas, anticipadas, recién se vio algo de la chispa estudiantil cuando Chapa Fuenzalida se prendió por la derecha. Pero fue solo eso, chispazos.

Y claro, en ese trámite de mutua anulación, el Cacique se sintió más cómodo. Jugando más preocupado de su propio arco, lo que se extendió (y se acentuó) para la segunda mitad. Un libreto de chico a grande, lo que le queda ahora a los albos, en su precaria condición. Porque Católica algo más se atrevió en el complemento y su ambición de ganar se notó en el cambio de Holan, quien mandó el ingreso de Buonanotte y retrocedió a Fuenzalida al lateral derecho. Una fórmula conocida, en todo caso, que tampoco permeó la defensa visitante, comandada por Falcón, quien juega a otra velocidad y entrega en relación a sus compañeros.

No solo eso. Un derechazo de Costa entrando al área era hasta bien entrado el segundo tiempo la mejor oportunidad de gol del partido. Cómo se hubiese gritado ese gol en las casas del cuadro del popular. El cero, sin embargo, se mantenía y el partido se hacía cada vez más plano. La ilusión de que algo podía ocurrir llegó a los 75′, con el reestreno del Mago Valdivia en Colo Colo, en reemplazo del lesionado Valencia. Pero el creativo tuvo poco contacto con la pelota y apenas puso un pie en la cancha, Saavedra se pegó con él.

En el epílogo, con la UC volcada en campo adversario, Valencia no conectó bien un cabezazo casi en área chica. Si esa no entraba, ninguna lo haría. Que lo digan Costa y el mismo Valencia, quienes cuando ya no quedaba nada se encontraron con las atajadas de Dituro y Cortés (brillante), para preservar el cero en la precordillera. Así se firmó el empate, que dejó más caras felices en las filas del Cacique. Un punto para la moral, sí, pero que quizás llega muy tarde, porque en la suma y resta, en los fríos números, Colo Colo sigue hundido en el fondo de la tabla y con la Primera B a la vuelta de la esquina.

FICHA DEL PARTIDO

U. Católica 0: Dituro; Rebolledo, Lanaro (57′, Fuentes), Parot, Cornejo (64′, Buonanotte); Saavedra; Fuenzalida, Aued; Lezcano, Valencia, Puch. DT: A. Holan.

Colo Colo 0: Cortés; Rojas, Barroso, Falcón, Véjar; Carmona, Suazo; Fernández (73′, Morales); Costa, Parraguez (90+2′, Alarcón), Valencia (75′, Valdivia). DT: G. Quinteros.

Goles: -.

Árbitro: Eduardo Gamboa. Amonestó a

San Carlos de Apoquindo: Sin público.

En cursiva, jugador juvenil