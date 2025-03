En Brasil ningunean a la U tras el sorteo de la Libertadores

Universidad de Chile volvió a la Copa Libertadores. Luego de cuatro años de ausencia, los azules jugarán la edición 2025 del torneo de clubes más importante del continente, y este lunes, en el sorteo efectuado en la sede de la Conmebol en Paraguay, conocieron a sus rivales para la fase de grupos. El equipo de Gustavo Álvarez estará en la zona A, en donde el cabeza de serie es el actual campeón Botafogo, luego están Estudiantes de La Plata y Carabobo de Venezuela.

Una vez finalizada la ceremonia, comenzaron las reacciones al sorteo y una de las más llamativas fue la de Marcelo Raed, comentarista del espacio Troca de Pases de SporTV, en Brasil, quien evaluó de fácil el grupo que debe afrontar el Fogão: “Me parece un grupo extremadamente accesible el de Botafogo”, empezó diciendo.

Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

Luego, destacó la logística para los partidos y puntualizó que el elenco Pincharrata podría ser el rival más duro: “Tienes viajes cortos a Argentina y Chile, un viaje un poco más largo a Venezuela. Sin embargo, el partido contra Estudiantes es un duelo contra una escuela argentina que te enfrenta con mucha lucha de mediocampo, un partido interesante”.

En la U también están conformes

No obstante, este lunes, tras el sorteo en Paraguay, Michael Clark, presidente de Azul Azul, también mostró su optimismo por los rivales que les tocaron: “Fue un lindo día, todos los equipos, por algo llegan, son todos fuertes. Creo que nos tocó un buen grupo, nos va a obligar a subir el nivel. Jugar con el actual campeón es bonito, es un desafío. Estamos contentos con el grupo que nos tocó”.

“Uno cuando está en la U tiene una obligación. La U hace mucho tiempo que no jugaba este torneo, nosotros hicimos una inversión importante, tenemos el mejor plantel del fútbol chileno. El objetivo que nos planteamos es entrar a cada partido a ganarlo, llegar lo más arriba posible, y si se da que podemos llegar a la final y ganarla sería increíble, no es fácil, hay que ser realista, pero si uno no cree no va a pasar”, añadió.

Cabe destacar que el estreno de los azules será justamente ante Botafogo en el Estadio Nacional, la semana del 2 de abril, en una fecha y horario por confirmar.