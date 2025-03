“Si podemos llegar a la final y ganarla, sería increíble”: Michael Clark, optimista tras el sorteo de la U en la Libertadores

Es un día especial para Universidad de Chile. Desde 2021 que no participaban en la Copa Libertadores y este lunes conocieron a sus rivales en su retorno al torneo continental. Los azules formarán parte del Grupo A, con el campeón Botafogo, Estudiantes de La Plata y Carabobo de Venezuela.

A pesar de que la zona tiene equipos de potencias del continente como Brasil y Argentina, en los estudiantiles están felices: “Fue un lindo día, todos los equipos, por algo llegan, son todos fuertes. Creo que nos tocó un buen grupo, nos va a obligar a subir el nivel. Jugar con el actual campeón es bonito, es un desafío. Estamos contentos con el grupo que nos tocó”, dijo Michael Clark, presidente de Azul Azul, una vez finalizado el sorteo en la sede de la Conmebol, en Paraguay.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Uno cuando está en la U tiene una obligación. La U hace mucho tiempo que no jugaba este torneo, nosotros hicimos una inversión importante, tenemos el mejor plantel del fútbol chileno. El objetivo que nos planteamos es entrar a cada partido a ganarlo, llegar lo más arriba posible, y si se da que podemos llegar a la final y ganarla sería increíble, no es fácil, hay que ser realista, pero si uno no cree no va a pasar”, añadió el mandamás a ESPN.

“Espero que las autoridades cooperen”

Además, anticipó su estreno, que será contra Botafogo en el Estadio Nacional, y aprovechó de enviar un mensaje a las autoridades: “El club se ha preparado de buena manera, sabe meter 45 mil personas. Yo espero que las autoridades cooperen, va a ser una fiesta preciosa. Soy un convencido que tenemos un muy buen plantel, da para ilusionarse. Cuando vayamos a jugar la copa, estoy seguro que el nivel va a subir”.