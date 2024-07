En caso de emergencia, la rompe Cepeda: un diezmado Colo Colo celebra otra vez en la agonía

En el afán de persecución hacia los líderes del Torneo Nacional, Colo Colo cumplió. Con lo justo, sin convencer, pero cumplió. Las bajas pesaron en el Cacique, pese a sacar la tarea. Con poco más de 17 mil personas en el Monumental, el cuadro albo venció agónicamente 2-1 a O’Higgins y arremete en la parte alta.

La escuadra de Jorge Almirón tenía a la mano aprovechar la caída de Coquimbo Unido ante Copiapó, y de paso presionar a las universidades. Eso sí, tuvo que afrontar el desafío con nueve ausencias, ya sea por lesiones o suspensiones: Esteban Pavez, Arturo Vidal, Brayan Cortés, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Javier Correa, Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Cristián Zavala. Entonces, el DT tuvo que recurrir a variantes como Ramiro González, de nula continuidad en 2024.

Si bien aparece como dibujo base el 4-3-3, aquello fue flexible en la cancha, sobre todo por los movimientos de Carlos Palacios. El 7 era más un enlace que un puntero izquierdo, sobre todo en la primera parte. Era el encargado de hacer jugar al resto, en la medida de lo posible. En el marco de una primera mitad discreta, a Colo Colo le costaba elaborar circuitos para hacerle daño a una defensa que se cerraba y achicaba como la de O’Higgins.

Quizás, el panorama hubiese sido más tranquilo para los albos si Guillermo Paiva estaba más fino en la definición. Las chances más nítidas para abrir la cuenta estuvieron en los pies del paraguayo. La primera fue en los 8′, cuando le pica un balón a Nicolás Peranic y el remate se va desviado. Luego, en los 31′, contó con una ocasión más clara pero definió mal mano a mano ante el golero celeste.

Había más. Paiva contó con un tiro penal para hacer el primero, tras la sanción porque Peranic bajó en el área a Marcos Bolados. El ex Olimpia ejecuta y el exmeta de la UC ataja el remate, lanzándose hacia su derecha. El ariete albo tenía la pólvora mojada.

Cuando Almirón no queda conforme con lo realizado por su elenco, recurre a un cambio que se está haciendo reiterado, y que le da resultado: Lucas Cepeda. Buscando más profundidad por la franja zurda, el ex Wanderers está aprovechando las veces en las que es requerido. Así fue para el 1-0 colocolino. En los 63′, un centro atrás de Cepeda termina con Óscar Opazo apareciendo por el otro lado. El Torta conecta con la izquierda y bate a Peranic.

Foto: Photosport

El panorama se le despejó repentinamente a los blancos porque, al instante, se fue expulsado Camilo Moya. Todo se estaba dando para el anfitrión, ante un rival que ofensivamente hizo poco y nada en Macul. Pero hay un vuelco en los 73′. Para coronar una jornada para el olvido, Paiva hace un autogol para el 1-1, desviando un tiro libre de Bryan Rabello.

El Cacique no hizo un buen partido. El desenlace maquilla la descafeinada exhibición futbolística del cuadro popular. En el minuto 90, una aparición de Lucas Cepeda permite el 2-1, que desata el nerviosismo que se había tomado el Monumental. El excaturro se erige, otra vez, en el salvador de Almirón (así como ante Cerro Porteño, en la Copa Libertadores). De esta manera, Colo Colo alcanza 32 puntos, a uno de la U y a dos de Coquimbo.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; O. Opazo, R. González, E. Amor, D. Gutiérrez (88′, L. Hernández); L. Gil (56′, L. Cepeda), G. Castellani (84′, E. Wiemberg), V. Pizarro; M. Bolados (56′, A. Oroz), G. Paiva (84′, M. Moya) y C. Palacios. DT: J. Almirón.

O’Higgins: N. Peranic; B. Torrealba, M. González, J. Díaz, P. Navarro; M. Sarrafiore (67′, C. Castillo), C. Moya, D. Buonanotte (67′, Y. Leiva); J. Tapia (62′, C. Auzqui), O. Bianchi (46′, A. Castillo) y Y. Zapata (46′, B. Rabello). DT: V. Fuentes.

Goles: 1-0, 63′, Opazo, de zurda tras pase atrás de Cepeda; 1-1, 73′, Autogol de Paiva, desviando un tiro libre de Rabello; 2-1, 90′, Cepeda, con un remate de zurda.

Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a Paiva, Oroz, Gutiérrez, González (CC); Moya, Zapata (OH). En los 64′, expulsa a Moya (OH) por doble amonestación.

Incidencia: En los 42′, Peranic le ataja un penal a Paiva.

Estadio Monumental. Asistieron 17.160 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.