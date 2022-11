En España aplauden el planteamiento de Pellegrini en el cierre de la Europa League: “Rotó lo necesario, arriesgó lo justo”

El Real Betis cerró este jueves su participación en la fase de grupos de la Europa League con una campaña invicta. La semana pasada ante el Ludogorets ya había asegurado el primer puesto y el paso directo a los octavos de final de la competencia, pero aún así dispuso ante el HJK Helsinki una formación casi estelar a pesar de que este fin de semana tiene que enfrentar un nuevo clásico contra Sevilla.

Esta situación fue destacada por la prensa hispana. A modo de ejemplo, Marca señaló en su crónica que “decía Pellegrini en la previa del partido de esta noche frente al HJK Helsinki, intrascendente en lo que a cuestiones clasificatorias se refiere, que ‘la mejor manera de llegar bien al derbi del domingo es jugar bien el jueves’. Y sus futbolistas, pese a la comprensible tentación de empezar a pensar antes de tiempo en el Sevilla habiendo dejado hechos los deberes hechos en la UEFA Europa League, le han hecho caso de principio a fin mostrándose como un equipo serio, sólido, fiable y con el talento suficiente pese a las rotaciones para imponerse con autoridad por 3-0 y cerrar la fase de grupos con otra victoria”.

Estadio Deportivo, por su parte, lo calificó con una nota 9 de un máximo de 10. “Bien por el chileno, que, aunque asumiendo riesgos con alguno que tendrá que repetir el domingo, dispuso un once con más apariencia de titular que lo que requería un trámite como el de este jueves y metió a otros muchos durante la segunda mitad”, resaltaron.

“Dignificó la competición y transmitió a los suyos que no hay espacio para la relajación, para desenchufarse, que nadie tiene un puesto asegurado y que, para llegar bien al domingo, no era admisible hoy un paseo”, continuaron.

“Mismo sistema, misma actitud dominadora y un ensayo de la presión alta que volverá a poner en práctica contra el eterno rival, que ya sufrió mucho en Mánchester”, cerraron.

A su vez, El Desmarque comentó que el DT chileno “hizo lo que debía. Rotó lo necesario, arriesgó lo justo (dosificando los esfuerzos) y brindó al canterano Dani Pérez el premio del debut. Cinco triunfos y un empate en esta fase de grupos. Primera plaza y directo a octavos de final. No se le puede pedir más”, resumieron.

Pellegrini: “quedé conforme con el partido que hicimos”

Tras el triunfo, Manuel Pellegrini comentó sus sensaciones, valorando la victoria y dando paso al próximo duelo contra Sevilla. “Más que el derbi es el próximo partido. Hay que darle la importancia al partido de esta noche y hemos tenido una actuación seria. Un equipo que salió a jugar a ganar desde el primer minuto sin pensar en otras cosas. Quedé muy conforme con la actuación del equipo: goles, portería a cero y una gran actitud del equipo”, expresó.

También comentó la suplencia de Claudio Bravo en esta oportunidad. “Todas las decisiones en cuanto al once están enfocadas a este partido. Estimé que jugara Rui y no Claudio. Lo importante es que salió el partido como queríamos y no pensar en el derbi antes de tiempo”.

A su vez, descartó el favoritismo del Betis para el encuentro contra los albirrojos. “El peor error a cometer sería mirar la tabla y ser el favorito por ello. Los derbis son partidos distintos. Nosotros llegamos en un momento bueno, pero eso no quiere decir que nos vaya a permitir ganar el partido. Nos medimos a un equipo de Champions, el costo de su plantilla es el del año pasado cuando se clasificó a Champions. Hay que hacer un buen partido, no mirar la tabla. Después del derbi sí, y espero que con tres puntos más. Tenemos que hacer un partido completo en defensa y ataque. Nos encontraremos un rival de Champions”, aseguró.

El duelo entre el Real Betis y el Sevilla está programado para este domingo 6 de noviembre a partir de las 17.00 horas de Chile.