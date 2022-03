En España aseguran que Neymar y Donnarumma debieron ser separados en el vestuario del PSG

El PSG tenía todo para derribar a un gigante: buen fútbol, figuras y la ventaja en el marcador. Sin embargo, el Real Madrid despertó, dio vuelta el marcador y le propinó una dura eliminación al cuadro francés, que para esta temporada había efectuado el fichaje de Lionel Messi con el fin de ganar la tan esquiva Champions League. En los análisis, una jugada fue fundamental para darle vida al conjunto Merengue. Se trata del error de Gianluigi Donnarumma en el primer gol de los locales, jugada que sacó ronchas en el camarín después del partido.

Desde España informan que Neymar y el mencionado Donnarumma casi se van a las manos, y que debieron ser separados por el vestuario del PSG. La razón fue, justamente, porque el brasileño le recriminó al meta su error en el primer tanto, en el que no despejó el balón ante la presión de Benzema, quien finalmente convirtió el gol.

Tras el error de Donnarumma, Benzema convierte el primero de sus tres goles ante el PSG, una anotación que le dio vida al Real Madrid en la serie. Foto: REUTERS/Susana Vera

Pero las cosas no quedaron ahí y el italiano no se calló, ya que el portero le reprochó al ex Santos su pérdida de balón en el segundo tanto del Real Madrid, con el que igualó la serie.

El marcador final fue 3-1 para los de Carlo Ancelotti, que pasan a los cuartos de final de la Champions League, mientras que el PSG debe asumir un nuevo fracaso copero y grietas en su camarín.