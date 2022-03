Pochettino apela al arbitraje para explicar la caída con el Madrid: “Es una vergüenza el VAR cuando vemos el primer gol”

En un gran partido, el Real Madrid clasificó para los cuartos de final de la Champions League tras derrotar al PSG, remontando un 0-1 en contra. La llave más atractiva de esta ronda de la Liga de Campeones generó diversas reacciones tras su conclusión. El técnico de los franceses, Mauricio Pochettino, fue crítico con el arbitraje y con la labor del VAR, manifestando que la jugada del 1-1 de Karim Benzema debió ser anulada por falta al arquero Gianluigi Donnarumma.

“El primer gol del Real Madrid ha cambiado el partido. Me pregunto qué hace el VAR porque hay falta. Es una pena. Cuando ves la acción, es falta. Después de eso, el partido cambió. Durante 60 minutos dominamos, ese gol lo cambió todo. Es una vergüenza el VAR cuando vemos la acción del primer gol. Es imposible no hablar de este grosero error por parte de los árbitros. Es difícil de aceptarlo. Es increíble que ocurra esto en 2022″, dijo el argentino a Canal Plus.

“Es una sensación de mucha injusticia, por el gol concedido. Es falta clara de Benzema a Donnarumma. El estado emocional ha cambiado y hemos estado muy expuestos. Es un golpe tremendo, porque hemos sido mejores en la eliminatoria... La decepción es grande y nos vamos con dolor, porque tuvimos ocasiones para marcar más goles”, añadió Pochettino.

FOTO: REUTERS

En la otra vereda, Carlo Ancelotti era pura felicidad. Calificó la remontada como una “noche especial” que fue posible gracias a “la magia de este estadio y esta afición”.

“Se explica con el hecho de que hemos sufrido mucho, pero hemos aguantado. En la primera parte era difícil recuperar el balón, pero después una buena presión nos ha dado la oportunidad de marcar el primero y desde ahí ha salido la magia de este estadio y esta afición. Nos ha dado energía y ha matado al rival porque los últimos 30 minutos solo había un equipo en el campo”, dijo el italiano en la rueda de prensa.