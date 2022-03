Benzema arruina el show de Mbappé: Real Madrid le quita el sueño al PSG y sigue en la Champions

El choque de trenes del Santiago Bernabéu lo ganó el Real Madrid. Desde otra perspectiva, se puede decir que el París Saint-Germain es eliminado recién en octavos de final de la Liga de Campeones. Un candidato afuera en un partido inolvidable. Para grabarlo y verlo una y otra vez. En un partidazo, los españoles remontaron el partido para ganar 3-1 (global de 3-2) e instalarse en cuartos.

Los parisinos llegaron a España con la ventaja de 1-0 obtenida en el Parque de los Príncipes, que pudo ser más amplia si Messi no fallaba el penal que le atajó Courtois. Era el retorno de La Pulga a un estadio que lo conoce, aunque con la camiseta azulgrana del Barcelona, con la que provocó más de un sismo a los merengues. En esta final anticipada, el dueño de los focos era Kylian Mbappé. La joven figura es sindicado como la estrella que quiere el Madrid. Esto le entregó la dosis de morbo que añadió más ingredientes a una llave de por sí atractiva. El campeón del mundo hizo una gran presentación, que no fue suficiente.

El buen inicio de los merengues se fue diluyendo a medida que avanzaban los minutos. La escuadra de Mauricio Pochettino, que puso a su tridente estelar (Messi a la derecha, Neymar al centro y Mbappé por la izquierda), fue más punzante durante los primeros 45′, creándose las mejores ocasiones para convertir. De los tres atacantes, el más activo y picante (en un sentido futbolístico) fue el francés, porque el PSG cargó la mano por su izquierda. En los 13′, casi convierte, pero su remate lo contuvo Courtois. Luego, en los 34′, le anulan un gol a Mbappé por fuera de juego de Nuno Mendes. Éstos eran avisos de lo que sucedería más adelante.

En los 39 minutos, el PSG abre la cuenta con gol de Kylian Mbappé, luego de una salida rápida. Aprovechando la ausencia de Carvajal, el 7 de los franceses atacó por la franja y definió eficazmente. El balance del jugador es notable en esta competencia: 14 goles en 14 partidos de Champions. Además, era su primer tanto en el Bernabéu, un recinto que podría volverse familiar.

La anotación le daba una ventaja mayor al PSG, no obstante esto no significaba una tarea mayor para el Madrid, porque el gol de visita dejó de tener un valor extra desde esta temporada. En el segundo tiempo, Mbappé continuó mostrando cosas de crack y le volvieron a anular un gol por off side. Cualquier tipo de detalles inclinan la balanza en un cruce de fuerzas parejas. La Casa Blanca sacó provechó de una grave falla de Donnarumma en un rechazo, lo que posibilitó el 1-1 de Karim Benzema en los 61′. Así, los blancos estaban a un gol del alargue.

El fallo del golero italiano le dio un segundo aire al Real Madrid. Fue una inyección de energía para la parte final del juego, en el cual la zaga del PSG se repletó de dudas por culpa del exmeta del Milan. El local presionó más, impulsado también por el aliento de la gente en las tribunas. Tanto así que el panorama cambió en 180 grados.

Karim Benzema, el capitán merengue, se erigió como el MVP de la eliminatoria al concretar un triplete. En los 76′ puso el 2-1, definiendo tras un exquisito pase de Luka Modric. Y al instante, el Gato concreta su tercer tanto con un puntín. La pérdida de confianza en la defensa francesa, desde el yerro de su portero, cavó la tumba de un PSG que estaba jugando bien en la capital española.

La ilusión de los merengues, los máximos ganadores de la Orejona, está intacta para conseguir una más. Mientras, el multimillonario PSG suma una nueva frustración, viendo cómo se esfuma repetidamente la opción de ganar el título de Europa, la obsesión de los dueños qataríes del club francés.

Avanza el City

En el otro duelo del día, el Manchester City aseguró su presencia entre los ocho mejores. Tras dejar la serie casi sellada en Portugal, haciéndole cinco al Sporting de Lisboa en la ida, en la revancha disputada en el Etihad Stadium empataron 0-0. El cuadro de Pep Guardiola se une al Bayern Múnich y al Liverpool (que eliminó al Inter de Milán), que clasificaron el martes. Los cuatro restantes se definirán la próxima semana.