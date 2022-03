Luis Roggiero: “En una ventana de refuerzos no se puede cambiar la historia reciente de la U”

Tres días después de la dolorosa derrota ante Colo Colo en el Superclásico, Luis Roggiero, gerente deportivo de Azul Azul, salió a dar explicaciones de forma pública. Antes de eso, se dijo de todo: que el técnico Santiago Escobar había renunciado, luego que puso su cargo a disposición, que las relaciones entre el gerente deportivo, Luis Roggiero, y el presidente de la concesionaria estudiantil, Michael Clark, estaban quebradas y que el proyecto del ecuatoriano sería abortado si se perdía con Universidad Católica el primer fin de semana de abril.

Por lo mismo, era urgente que una voz oficial saliera de las dependencias del CDA y pese a que no le gusta hablar con la prensa, Roggiero dio la cara para abordar algunos temas. Y uno de los primeros tópicos que tocó fue la conformación del plantel para este semestre, muy cuestionada por hinchas e históricos del club.

“No es normal la cantidad de jugadores que se incorporaron este semestre y para lograr la consolidación de un equipo, se requiere trabajo y será cuestión de tiempo para que podamos ser competitivos y consistentes fecha a fecha”, fue lo primero que dijo el directivo.

Luego aseveró que “demanda tiempo que funcionen como equipo los diez jugadores que se incorporaron y solo tenemos cinco partidos de liga. Y si bien estoy preocupado, porque no hay señales de mejora, hay que entender de dónde venimos para saber dónde estamos”.

Frase que antecedió a la sentencia más decidora del pensamiento de Roggiero, la misma que recuerda lo vivido en los últimos tres años en La Cisterna. “En una ventana de refuerzos no se puede pretender cambiar la historia de la que viene la institución”, enfatizó y prometió que seguirá trabajando para no cometer errores a mediados de semestre.

La situación de Escobar

Tras varias preguntas sobre el central que no trajeron, tras la lesión de Luis Casanova, Roggiero dijo que “no debemos lamentarnos por el jugador que no llegó, sino enfocarnos en lo que tenemos. Pero la dificultad no pasa por una línea, nos están rematando 16 veces por partido y para ser competitivos debemos permitir entre siete u once remates a nuestro arco”.

¿Una indirecta para el entrenador? “Los resultados tienen importancia y si estamos para construir un proyecto sostenible en el tiempo, debemos obtenerlos. Y para eso debemos construir un equipo que funcione colectivamente”, anunció. No obstante, dejó claro que Escobar no se mueve por ahora de su puesto. “La situación actual del cuerpo técnico es que está trabajando a plenitud y es evidente que tenemos un problema defensivo, pero no gira en torno a jugadores, sino a funcionamiento y eso se tiene que corregir y estamos trabajando en eso”.

Por último, al ser consultado por la posibilidad de que Vitamina Sánchez reemplace a Escobar, Roggiero concluyó: “No corresponde hablar de nombres, porque tenemos un entrenador, tengo constantes reuniones con él y en ninguna de esas reuniones se ha condicionado un resultado”.