En la U alzan la voz por las reprogramaciones: “Es lamentable; te llega a incomodar”

En la U todavía repercute la suspensión del partido ante Unión Española. El Santa Laura, que era el escenario para el compromiso, no podrá ser utilizado por un tiempo indefinido. Las postergaciones se están transformando en un problema creciente en la Liga de Primera. “Es lamentable. Semana a semana nos preparamos con el objetivo de jugar el lunes y que se suspendan los partidos, como jugador, te llega a incomodar un poco, más por el calendario apretado que se nos viene por delante. Va a ser un poco más complicado, pero se nos escapa de las manos”, señaló Nicolás Ramírez.

En esa línea, el futbolista alude a los problemas que puede generar a futuro el hecho de tener duelos pendientes en un momento en que no tengan mucho margen. “Con el calendario complicado que se nos puede llegar a presentar, hay que ser empático y cuidadoso con la reprogramación. Vamos a representar a Chile (en la Copa Libertadores). Esperamos que nos beneficie más que nos perjudique”, apuntó.

Ramírez en el partido entre la U y La Calera. (Foto: Photosport)

Por otro lado, también se refirió a la polémica de las calcetas cortadas que afectó a Universidad de Chile. “Lamentable sumar una amarilla extrafutbolística, cuando es un campeonato donde quedas suspendido con pocas amarillas. Esta forma de usar las medias es para usar un calcetín que le quede más cómodo con el zapato respecto a la media larga, que suele ser de otro material”, sentenció el defensor.

Su momento

Ramírez profundiza en el momento de la U, mostrando sus expectativas de cara a la temporada que aun está en su período temprano. “Se armó un plantel muy competitivo, muy amplio. El profe nos comentó de lo complicado que es armar las citaciones. Yo en la semana tuve complicaciones en la semana por una hernia y decidimos que no viajara porque podía ser más perjudicial”, dijo.

También lamento la ausencia de Matías Zaldivia en la zaga. “Es un jugador muy importante para nosotros, una voz de mando en la zaga. No tenerlo te genera un vacío, como con cada jugador que está en el plantel. Por cómo tuvo su rendimiento el año pasado, creo que se siente un poco más”, aseguró.

En lo personal muestra su tranquilidad por lo que ha exhibido. “Me he sentido cada semana más cómodo. Venía de un período largo sin competir. Me tocó jugar rápidamente, los partidos de Copa Chile me dieron ese espacio de crecimiento con un poco menos de exposición, pero en el campeonato es una forma diferente de jugar, con y sin balón”, indicó.

“Me di cuenta al volver de la intensidad que hay en el juego. Son otras características respecto a Ecuador, pero siento que el torneo y el club te da esa intensidad que uno encuentra afuera, en Copa Libertadores”, añadió.