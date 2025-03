“Se murió completamente el pasto”: el estadio Santa Laura pone en alerta al fútbol chileno con extenso período de cierre

El estadio Santa Laura complica al fútbol chileno. En cuatro fechas, tres encuentros en el recinto de Independencia han sido postergados. Dos de ellos aun no se juegan y no tienen fecha. La situación del césped del reducto de Unión Española es crítica y su período de recuperación se extenderá por más de un mes. Se pensó que la problemática era por un hongo, sin embargo, se descartó esa teoría. ”Existió una enfermedad fungosa, un mes antes del partido inaugural, que se generó a causa de regar con mucho calor, lo que crea condiciones para que pueda proliferar el hongo. Pero ya se recuperó”, dio a conocer Luis Verdejo, gerente de la empresa Sur Global Chile, al medio LUN.

La compañía está a cargo de recuperar el pasto en el inmueble de Plaza Chacabuco. “El fungicida no daña el césped. Entonces, por ese lado no es. Lo que pasó después no tiene explicación. Por razones que estamos tratando de investigar, porque son aspectos muy extraños, en las dos primeras líneas de riego, que van desde sur a norte, se murió completamente el pasto. Es algo inexplicable. Aún sin tener certeza absoluta, es probable que haya sufrido daño intencional”, dijo.

Vista del estadio Santa Laura con el césped dañado.

“Hemos tenido visitas de varios expertos, que nos están asesorando, y han dicho lo mismo. Porque es la única manera que pueda pasar algo así, que este tipo de pasto, que es bermuda híbrida, se afecte de esa manera. A la cancha del Santa Laura se le puso este tipo de pasto porque es resistente a la sequía, al tránsito y a todo tipo de enfermedades”, añadió.

Los plazos son inciertos, pero, según explican, el recinto no estará disponible antes de abril y se puede extender incluso a mayo. “Lo que pasa es que ahora hay que tomar medidas, paliativas y correctivas. Pero hay que entender que el daño fue de una magnitud muy grande, digamos. La cancha tiene 7 mil metros cuadrados y estamos viendo una afectación de casi 3 mil metros, o sea, fácilmente un tercio de la cancha, así que es muy difícil dar una fecha. Ya hemos tenido buenos resultados en los 10 días que llevamos desde que empezamos los trabajos de reparación, pero para volver al estado que la cancha tenía antes, es al menos un mes o quizás un mes y medio. Es muy difícil”, puntualizó Verdejo.