Endler no obtiene el The Best: la francesa Bouhaddi gana como Mejor Arquera

Nuevamente Christiane Endler se queda con las ganas. Por segundo año consecutivo, la arquera chilena había sido nominada al premio The Best como la Mejor Portera del año, no obstante no lo pudo conseguir. En la premiación realizada hoy, en Zúrich, la elegida fue la francesa Sarah Bouhaddi.

En un evento adaptado a la pandemia, solo con los presentadores en un estudio de televisión y los candidatos vía remota, se desarrolló la entrega de los premios de la FIFA a los mejores de 2020. La primera categoría fue para las arqueras y ganó Bouhaddi, de 34 años, meta del Olympique de Lyon y de la selección francesa.

Con su club, ha ganado 11 veces seguidas la Primera División femenina del país y siete Champions League, las últimas cuatro de manera consecutiva. Este año fue elegida como la Mejor Portera del Mundo y está en el Equipo Femenino del Mundo de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS).

Como premio de consuelo, la chilena está en la oncena del año elegida por FIFPro, el sindicato mundial de jugadores y jugadoras. Comparte en la formación con Wendie Renard, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vero Boquete y otras.

En la categoría de Mejor Arquero, el vencedor fue Manuel Neuer, campeón de la Champions League con el Bayern Múnich. Superó a Alisson Becker, del Liverpool, y Jan Oblak, del Atlético de Madrid.