Enzo Fernández reacciona a los dardos en su contra por los cánticos argentinos contra Francia

La celebración del título en la Copa América le genera problemas a Argentina. Específicamente a sus jugadores en el marco de sus respectivos clubes. En Europa, uno de los cánticos que entonaron los jugadores transandinos en el marco de los festejos no causa gracia. Y el Chelsea empieza a ser el reflejo de la condena que genera, al margen de sufrir consecuencias internas como efecto indirecto.

Hasta ahora, por cierto, la disputa se circunscribe a las redes sociales. La acción la toma Wesley Fofana, defensor francés que decidió dejar de seguir en las plataformas al transandino Enzo Fernández, compañero suyo en la escuadra londinense, quien compartió un polémico momento de algarabía a través de un live en Instagram.

Por lo mismo, durante la tarde de este martes, Enzo Fernández utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas. “Quiero pedir disculpas por el vivo en mi Instagram durante los festejos de la Selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar en medio de la euforia de nuestros festejos de la Copa América”, comienza diciendo el comunicado. Y concluye: “Ese video, ese momento y esas palabras no reflejan quién soy. Perdón de verdad”.

Duro posteo contra Fernández

Antes del unfollow, considerada la medida más drástica que se puede adoptar en el marco de las redes sociales, Fofana dejó un mensaje inequívoco. El zaguero colgó en Twitter un video en el que Fernández aparece junto a sus compañeros participando del festejo por el bicampeonato de Argentina en la Copa América. Elige, eso sí, el motivo de su profunda molestia: la entonación del cántico que los hinchas transandinos popularizaron durante el Mundial de Qatar. “Escuchen, corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola...”, es el comienzo de una letra que luego contiene duras alusiones al origen de los jugadores que integran el conjunto galo y se centra, especialmente, en Kylian Mbappé.

Para Fofana no hay margen siquiera para una interpretación permisiva o ‘folclórica’, de acuerdo a las consideraciones que se suelen esgrimir en este lado del mundo frente a tales ocurrencias. “El fútbol en 2024: racismo desinhibido”, postea su cuenta en X, dando cuenta de su profunda decepción. De hecho, acompaña tales palabras con tres emoji en el mismo sentido.

Fernández no la tiene fácil en el equipo inglés pues, al margen de Fofana, en el vestuario se encontrará con más jugadores franceses: también militan ahí Axel Disasi, Benoit Badiashile, Malo Gusto, Christopher Nkunku y Lesley Ogochukwu. Disasi y Gusto también dejaron de seguirle.

El medio RMC Sports fue concreto en el sentido de que en ese sector del camarín de los azules existe manifiesta molestia con la actuación de Fernández en las celebraciones.

La prensa inglesa sostiene que la molestia va mucho más allá y llega hasta el plano institucional. En ese sentido, el club está al tanto del video. Los hinchas, en tanto, también han reaccionado negativamente frente a la participación de Fernández en el registro y exigen sanciones en su contra.

El mediocampista llegó al club londinense a mediados de 2023 en una operación millonaria. El Chelsea le pagó 141 millones de dólares al Benfica por su pase, lo que le convirtió en la compra más cuantiosa en la historia del club.