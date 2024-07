¿En qué lugar quedaron?: Tabilo y Jarry sufren cambios en el ranking ATP tras su paso por Wimbledon

Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry tuvieron un leve descenso en su ranking ATP. Los tenistas chilenos, que no lograron destacar en Wimbledon, cedieron en su lucha por seguir avanzando en el listado que da a conocer a los mejores exponentes de la disciplina del mundo.

El chileno nacido en Canadá cedió un puesto tras anotarse en la tercera ronda del certamen cayendo al lugar 20. Cabe recordar, que el zurdo cayó frente a Taylor Fritz (12°) por parciales de 6-7, 3-6 y 5-7. Ahora, la mejor raqueta de Chile descansará para disputar la próxima semana el ATP 250 de Kitzbühel, en la previa a los Juegos Olímpicos.

En el caso de Nicolás Jarry, el capitalino cayó tres lugares y es ahora 23°. En el certamen londinense cayó frente Denis Shapovalov (121°) en sets corridos por 6-1, 7-5 y 6-4 y dejó algunas dudas tanto sobre su adaptación a esta superficie como también acerca de su recuperación física. Por lo mismo, tras la competencia, el abanderado del Team Chile avisó que se borraría de los certamenes previos para prepararse para los Juegos Olímpicos. No disputará el ATP 250 de Gstaad (desde el 15 de julio) y Kitzbühel (semana del 22).

Cabe recordar, que Jarry está realizando un tratamiento para la neuronitis vestibular que sufrió en el oído. La noticia fue confirmada por su equipo de prensa, quien este jueves emitió un comunicado: “Estimados compañeros, contarles que en Nico está realizando en España un tratamiento específico e intensivo para el funcionamiento del oído por lo que no va a competir en Gstaad ni Kitzbuhel y viajará el viernes 26 a París para la ceremonia de inauguración de los Juegos”, expresaron.

Días antes, Jarry había avisado de su molestia. “No me siento bien, no vengo sintiéndome bien y no me voy a sentir bien pronto”. Una frase dura, pero que también es honesta, ya que los expertos comparten ese análisis. “Van a haber movimientos que le van a costar. La primera fase la va a lograr hacer antes de las cuatro semanas, pero sobre todo las miradas laterales van a tomar un poco más de tiempo, porque eso es lo último que se recupera”, comentó en una entrevista con La Tercera la doctora Constanza Beltrán, otorrinolaringóloga e integrante del Centro de Oído de Clínica Universidad de los Andes.

Un giro que también trae diferentes aristas. Por un lado, provocará que el tenista nacional llegue sin ritmo en polvo de ladrillo, ya que después de su eliminación en Roland Garros (26 de mayo), solo disputó un torneo, el cual fue Wimbledon en césped.

Por su parte, Cristian Garin se mantuvo 106° y Tomás Barrios salió del top 200, ubicándose 207 tras perder 11 ubicaciones. En la parte de arriba, Más allá del título de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner se mantuvo en lo más alto, seguido por Djokovic y con el español en la tercera posición.