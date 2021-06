“Es cabeza, todo cabeza aquí”: el audio del VAR en el penal que Chile reclamó frente a Paraguay

El delantero paraguayo Carlos González se eleva en área propia y despeja el balón. Los jugadores chilenos reclaman mano. El más efusivo es Arturo Vidal, quien levanta las manos, le advierte al juez colombiano Wilmar Roldán y lanza la pelota fuera del campo de juego para forzar la revisión por parte del VAR. El árbitro del encuentro se concentra en el audífono por el que se comunica con el VOR, la cabina que administra el videoarbitraje. Seguramente por indicación de sus colaboradores, opta por realizar la ya icónica señal del monitor y va al centro de la cancha. Para pesar de los intereses de la Roja, mantiene la decisión. No hubo tiro desde los doce pasos para Chile.

Ahora, la Conmebol libera los audios del diálogo entre Roldán y sus videoasistentes, a cargo del brasileño Rafael Traci. En las imágenes se puede observar que el juez siempre estuvo seguro de que el contacto de González con el balón fue lícito.

“Cuando el jugador sube, con la disputa al delantero, el jugador toca el balón con la cabeza, después la mano del defensor”, le indican. Roldán asiente. “Es cabeza, todo cabeza aquí. En esa toma veo cabeza”, sostiene el juez del encuentro. Para mayor abundamiento, segundos después añadiría otro elemento al análisis. “Por contexto de juego no es penal”, sentencia.

El punto de vista de Martín Lasarte

Tras el partido, el propio director técnico de Chile, Martín Lasarte se había referido a la jugada. En la oportunidad señaló que “yo estaba en diagonal con la cámara que veía, y me dio la sensación que fue la misma en el campo. Después hay interpretaciones; que si golpeó antes en la cabeza, que si no. A mí me dio la sensación de penal, pero no puedo decir mucho más”.