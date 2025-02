“Es un club llorón; Florentino engaña a la gente”: presidente de LaLiga lanza brutal dardo al Real Madrid

Una nueva controversia ligada al arbitraje vuelve a encender a LaLiga. Y es que luego de que el Real Madrid acusara ser objeto de una persecusión por parte del juez José Luis Munuera Montero -quien expulsó a Jude Bellingham por un insulto y sancionó un penal en contra de Eduardo Camavinga en el partido ante el Osasuna- los ánimos se crisparon en territorio hispano.

En ese contexto, Javier Tebas, presidente de la competición española, salió en defensa de los colegiados y fustigó al cuadro merengue por sus constantes protestas. “Llevamos mucha polémica arbitral en las últimas semanas. Desde el ámbito federativo no se busca solución. Desde Real Madrid TV, el Real Madrid, pone la polémica y escribe un relato falso y poniendo en duda todo el fútbol son ellos. Todos los clubes se quejan, pero desde el Madrid ponen en foco“, partió diciendo en conversación con The Objective.

El mandamás del fútbol ibérico, reconocido seguidor del Real Madrid, dejó atrás su fanatismo y aprovechó de lanzar un brutal comentario a la institución presidida por Florentino Pérez. En palabras sencillas, ya está cansado de los reclamos. “Es un relato agresivo, verbalmente y manipulado. Conozco a muchos madridistas que no están de acuerdo con el Real Madrid. Que es un club llorón. Que están todo el día llorando. Lloran para el fin de semana, llorarán para el fin de semana siguiente y creen que todo es culpa de una conspiración", arremetió.

Siguiendo esa incendiaria línea, y aprovechando las críticas al presidente de la Casablanca, Tebas no se guardó nada y llevó las críticas a un plano personal. "El fútbol de Florentino engaña a la gente. Representa el fútbol oligarca, representa solo el futbol para los ricos. Él quiere decidir todo, el dinero que se reparte. Mi madridismo se encuentra hibernando, pero de vez en cuando me inflo. Una parte del madridismo está teniendo el error de venerar todo lo que hace Florentino, de decir que todo está bien. El madridismo debería de tener opinión independiente. Yo me alegro cuando el Madrid gana. Me puse muy contento cuando el Madrid ganó la Champions. Soy madridista, no florentinista“, concluyó.

Con esta polémica que vuelva a enlodar a una de las ligas con más prestigio en el mundo, el Real Madrid trata de dejar atrás la controversia con buenas actuaciones en la cancha: en la jornada de este domingo, vencieron por 2-0 al Girona e igualaron al Barcelona en la cima del torneo.