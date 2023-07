“Es una vergüenza; ni siquiera fueron capaces de sacar la garra colocolina”: históricos del Cacique le buscan explicación a la humillación frente al colista del Brasileirao

Colo Colo se va de la Copa Sudamericana. No solo cae frente a América Mineiro. Lo hace con una goleada que toca el bochorno. El recuento histórico sitúa la derrota entre los peores papelones que ha protagonizado el Cacique en toda su existencia. Como si la avalancha de tantos no fuera suficiente, hay un elemento que refuerza la vergüenza: el rival es el colista del Brasileirao. Y otro que llama a la preocupación: los albos son el último campeón del fútbol chileno y sus dirigentes se han esmerado en destacar que tiene “el plantel más potente del fútbol chileno, por lejos”. La primera parte de la frase es una certeza. La segunda, la de la cita, que corresponde a una declaración del timonel de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing a El Deportivo, admite serios cuestionamientos.

Al margen de una caída que aún tiene golpeado a dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas del equipo popular, la distancia entre el peor equipo de la liga más potente de Sudamérica respecto del llamado a sacar la cara por el fútbol nacional resultó abismal. Cuando menos, evidencia que, lejos de estrecharse, la brecha aumenta. Con resultados catastróficos.

“No se puede defender”

Leonardo Véliz, puntal del mítico Colo Colo 73, es uno de los que no sale del asombro. “Los que pueden defender esto dirán que es un equipo brasileño, que es el mejor fútbol del mundo. Para mí, no es sorprendente que este equipo haya demostrado un desnivel tan grande ante Colo Colo. Hay que ver en qué liga está. Me acordé de esos brasileños de antes que tocaban y tocaban y llegaban con libertad. Ya me había gustado acá en Santiago. Todos manejaban bien el balón, desde atrás. Entonces, no es sorpresa. Lo que me preocupa es que Colo Colo no haya sabido controlar ese fútbol. Hubo una desconexión tremenda”, resalta el Pollo. El juicio se enfoca en la incapacidad ofensiva. “Si hubiese sido Damián Pizarro, habría pedido que me sacaran. Y Palacios estaba solo. Así, no alcanza”, enfatiza.

El exdelantero dice que la presentación del equipo popular no tiene justificación posible. “No puedo defender a Colo Colo, que haya perdido de esa forma frente a un equipo que va colista en el Brasileirao. Colo Colo debería tener una mayor presencia ante el último de los brasileños. Este fracaso es preocupante y reafirma lo que venimos diciendo sobre el fútbol chileno. Por eso uno es exigente y crítico. Aunque moleste y duela”, remarca. “Es una vergüenza, un papelón. Ni siquiera fueron capaces de sacar la garra colocolina, que es lo mínimo que se les puede pedir”, insiste.

La impotencia de De Paul ante un gol brasileño. (Foto: @Sudamericana)

Otro mazazo

Leonel Herrera no pretende relativizar el revés, pero coincide con Véliz en que América Mineiro tenía elementos interesantes. “El que entiende de fútbol se debe dar cuenta de que es el último, pero tiene buenos jugadores. Acá no lo demostraron mucho, pero allá fue diferente. A lo mejor se le despreció un poco por la condición de colistas, pero todos los brasileños tienen buenos jugadores. Lo demostraron acá y lo ratificaron allá. A lo mejor se confiaron un poco”, dice Chuflinga.

El ex defensor central apunta a un responsable claro: Gustavo Quinteros. “Como bien lo dijo Falcón, se planteó el partido de forma equivocada. Jugar con tres atrás es regalarles el partido. En el medio había que tener gente que defendiera y lo que menos hubo fue eso. Y atrás Colo Colo no tiene gente muy rápida para los mano a mano tampoco. Colo Colo no tiene un equipo para luchar algo a nivel internacional. Acá puede andar bien, pelear por algo. Le faltan jugadores en varios puestos. Con el equipo que tenemos, podemos pelear en la mitad superior de la tabla chilena, pero afuera no tenemos opción. Quedó lo suficientemente claro”, sostiene.

Herrera llama a un esfuerzo concreto. “Me da mucha rabia porque llenamos estadios. Colo Colo no ha perdido a la gente. No pueden quejarse los dirigentes. Se tiene que reforzar más. Traer gente de categoría y no parches. Yo no sé si hay alguien que se está involucrando y haciéndose rico, pero no ha llegado nadie que sea aporte. Antes llegaban uno o dos que eran aportes, figuras. Ahora traen dos o tres para darles problemas al técnico”, sostiene.

Incluso se pone de parte del entrenador, quien fustigó el nivel que mostraron sus dirigidos. “Si no le traen gente para hacer un buen torneo, a Quinteros no queda otra cosa que renunciar e irse. Y no seguir engañando a la gente. El que sabe de fútbol entiende que hay mucha incapacidad. No se llenaron bien los puestos que quedaron vacantes desde el año pasado. Cómo es posible que en el ataque esté solo (Damián) Pizarro. O que en el mediocampo no haya jugadores rápidos. Falcón es muy desordenado. Eso desordena a Saldivia. No hay comunicación y eso fue lo peor de jugar con tres. Fue un regalo”, lamenta.