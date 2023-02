Escándalo en Colombia: hincha ingresa a la cancha y agrede a jugador de Millonarios que terminó expulsado por defenderse

La violencia hace rato que tiene tomadas las canchas del fútbol colombiano. Ayer, un hincha de Tolima ingresó a la cancha para agredir al jugador de Millonarios Daniel Cataño en la antesala del encuentro que se iba a disputar en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Cuando el partido estaba por comenzar, el simpatizante atacó por la espalda al volante azul, quien salió persiguiéndolo, dándole alcance y respondiendo a la agresión. Frente al episodio, el juez del partido Wilmar Roldán decidió expulsarlo, al tiempo que el equipo bogotano decidió retirarse de la cancha por falta de garantías.

Incluso, el propio árbitro quería seguir. “Yo sé que no es un momento tranquilo, pero debemos tomar una decisión tranquila. Hay no sé, 20.000 o 25.000 hinchas. Solamente uno entró. Ya por eso pregunté y revisamos las imágenes de cómo entró él. No entró con un arma cortopunzante ni nada de eso”, justificó el internacional colombiano, lo que desató la irá del visitante.

“Está el coronel acá, que es el jefe de seguridad del estadio, si él se compromete a que este partido se puede realizar bajo la vida y la seguridad, lo hacemos”, añadió Roldán. Sin embargo, Millonarios no regresó al terreno de juego, lo que desató la molestia del presidente del Tolima, César Camargo, quien lamentó la situación. “Dos hechos reprochables. Se sale de control lo del hincha y tendrá que ser judicializado. Y que un equipo se retire de la cancha es un boicot al juego y al deporte, no se vale que nos presionen de esa manera”, expresó a Win Sports.

Mientras tanto, David Macalister Silva, capitán del cuadro Embajador, defendió la decisión de abandonar el campo de juego. “Esto es el fútbol que nos corresponde a todos, y nuestra seguridad, del cuerpo técnico, de jugadores, está por encima de cualquier cosa (...). Tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad. Nos tenemos que cuidar los unos a los otros”, sostuvo.

Pero eso no fue todo, ya que tras el frustrado partido, el bus donde viajaba el plantel de Millonarios fue atacado a piedrazos por hinchas locales, provocando diversos daños y alcanzando en la espalda al defensa costarricense Juan Pablo Vargas. Todo esto a vista y paciencia de la policía que había escoltado al equipo hasta su hotel de concentración.