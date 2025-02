Escándalo en Turquía: jugadores del Adana Demirspor abandonan la cancha por gol de penal del Galatasaray

La Superliga turca vive un escándalo. El Galatasaray recibía al Adana Demirspor. Puntero contra colista. A los 12 minutos, la balanza se desniveló para el líder. El futbolista Dries Mertens cayó en el área y el árbitro Oguzhan Cakir cobró penal. Acto seguido, Álvaro Morata cambió la pena máxima por gol. El problema es que la imagen dejó en claro que el contacto en la supuesta falta no existió. Pese a que en la competición hay VAR, el juez no cambió su decisión. A modo de protesta, los jugadores del elenco visitante se fueron al vestuario.

El encuentro siguió hasta pasada la media hora, momento en que el entrenador Mustafa Alper Avci les dijo a sus dirigidos que mejor se fueran del campo de juego. Una determinación inédita. A través de sus redes sociales, el local informó lo sucedido, con un dardo al forastero. “El rival Adana Demirspor (colista con cinco puntos y diferencia de gol de -31) optó por abandonar el partido”, lanzaron.

La situación escaló y vino un contraataque, pero no del rival de turno, sino del clásico contrincante, el Fenerbahce. “Con sus contratos irregulares, entradas del mercado negro y anuncios de apuestas ilegales, están perjudicando a nuestro Estado y a la Federación Turca de Fútbol. Sus medios de comunicación guiados y sus declaraciones poco sinceras están engañando al público”, escribieron en su cuenta de X.

“¡Sigan engañando a los árbitros y a los hinchas al fútbol con sus jugadores que llevan años realizando movimientos engañosos! ¡Gracias a ti ya no hay confianza ni justicia ¡Pero el más inocente y victimizado siempre eres tú! Felicidades, ¿Qué has hecho por el fútbol turco?”, añaden.

En el Fenerbahce ya hubo dardos en el pasado. En esa ocasión fueron por parte del entrenador José Mourinho. “En la Copa del Mundo de Balonmano que terminó el pasado domingo, mi Portugal alcanzó las semifinales de forma brillante y quiero felicitarlos por ese logro y por el impacto que van a conseguir en la juventud de nuestro país”, escribió hace algunos días, ironizando por una mano no cobrada en el área del Galatasaray.

Mou ha sido insistente con sus acusaciones. “Conocemos la liga ‘tóxica’ en la que jugamos... Lo único que puedo decir que después de 25 años como entrenador, y 35 en el fútbol, 10 como ayudante, nunca he visto nada parecido a esto. Tiene una dimensión que va más allá de lo comprensible. ¿La diferencia de puntos se debe al fútbol jugado? Habla la verdad. ¡No me preguntes a mí! No creo que se pueda destruir este sistema, al menos por ahora. Si estás contento con el statu quo de esta liga, puedes estar contento con esta situación”, lanzó hace algunas semanas.