Escaneando al bicampeón: los secretos de una Argentina que no brilla pero tira de la eficacia para retener la corona de América

Mejor, imposible. La selección argentina atraviesa por uno de los momentos más luminosos de su historia futbolística, luego de transitar por épocas aciagas, llegando a finales pero perdiendo seguidamente. Hoy, el panorama es otro. Lo que toca lo convierte en una copa, más allá de las suspicacias y la animadversión que despertó en esta Copa América de Estados Unidos, tal como sucedió (de algún modo) en el Mundial de Qatar. El gol de Lautaro Martínez, en el minuto 112, le dio el triunfo a la Scaloneta sobre Colombia, para seguir acrecentando las vitrinas.

¿Qué deja el equipo durante su periplo por Norteamérica? Por ejemplo, que no necesitar marcar un excesivo predominio sobre el rival para generar peligro e inclinar la balanza. Y este equipo en particular ha dado cuentas que no depende de la omnipresencia de Lionel Messi para mantener la competitividad. Esta es una diferencia radical respecto a etapas anteriores, donde lo bueno y malo era a razón de las acciones del rosarino. En el duelo del domingo se notó. Salió el jugador del Inter Miami, a causa de una lesión de tobillo, ingresó Nicolás González (uno de los jugadores fetiches de Scaloni) y el equipo no decayó.

Argentina no fue un equipo brillante, pero sí mostró oficio para administrar los partidos y sacar rédito al favorable panorama que le entregó el cuadro de la Copa América. Jugar una semifinal ante Canadá no es igual a enfrentar a Uruguay o Brasil. Tener un día más de descanso que todos sus rivales en las rondas eliminatorias y contar con una plantilla nutrida en calidad (tener banca) es fundamental para un torneo corto.

El combinado transandino acabó el certamen con nueve goles a favor y solo uno en contra (lo hizo Ecuador). Emiliano Martínez completó cinco vallas invictas. Terminó recibiendo el premio al Mejor Portero de la competencia. En cinco de los seis encuentros tuvo mayor posesión de balón que su rival. La mayor diferencia se marcó en el cierre del grupo ante Perú, registrando el 74% de la tenencia. Eso sí, fue reduciendo su posesión durante las fases de eliminación directa: 51% ante Ecuador, en cuartos, y contra Canadá, en la semifinal. En la final tuvo su menor porcentaje: 44% versus Colombia. La estructura de Scaloni no sufre si cede la iniciativa en pasajes de los partidos, considerando sus virtudes de mitad hacia arriba. Otro dato: tuvieron el 76% de pases acertados en campo contrario (extrayéndolo desde Sofascore).

Sus dos primeros partidos, ante Canadá y Chile, fueron en los que sumó más tiros a portería: nueve en cada juego. Todo lo contrario le sucedió en la serie de cuartos ante los ecuatorianos, con apenas dos remates al arco. Tanto con las estadísticas en mano, como en el propio desarrollo del juego, el duelo ante La Tri acabó siendo el más duro para los argentinos, tanto así que solo se desequilibró en la tanda de penales.

La lucha por ser el centrodelantero titular es una de las más apretadas y enconadas, porque son dos las cartas: Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El delantero del Manchester City le ganó el puesto a su colega del Inter en la Copa del Mundo, sin embargo el artillero de la Serie A italiana está en un alto estado de forma y en la Copa América lo demostró. El ex Racing acabó siendo el goleador del torneo, con cinco anotaciones, siendo titular en apenas dos de los seis juegos de su país. Promedió 37 minutos por partido. Anotó un gol cada 44′.

Leo Messi tenía una misión: convertirse en el exclusivo máximo goleador activo de la Copa América. No lo consiguió. El ex Barcelona y PSG alcanzó 14 tantos en su historia en el certamen, lo que le permitió alcanzar al chileno Eduardo Vargas y al peruano Paolo Guerrero, quienes no anotaron en Estados Unidos. Los artilleros históricos de la cita son el argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho, ambos con 17. ¿Llegará a 2028?