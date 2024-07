España va por un nuevo título a costa de una Inglaterra con sed de revancha

La Eurocopa llega a su fin con un duelo de alto impacto. España e Inglaterra, dos de las selecciones candidatas al título desde el inicio, se miden en el Estadio Olímpico de Berlín con un solo objetivo en mente: quedarse con el trofeo.

Los hispanos quieren concretar la buena campaña registrada durante las instancias previas, clasificando a los octavos de final con puntaje perfecto en el Grupo B, donde compitieron contra Italia, Croacia y Albania. Luego en la etapa de eliminación directa golearon a Georgia (4-1), le dieron el golpe a Alemania (2-1) y superaron a Francia (2-1) para meterse en la final.

En el caso de imponerse, España conseguirá además un nuevo récord, pues se trasformaría en la selección con más títulos de Eurocopa. Hasta ahora iguala con Alemania con tres conquistas en el campeonato del Viejo Continente.

Por otro lado, las estadísticas también son amables con los ibéricos, pues han ganado tres de las cuatro finales que han disputado en su historia. Las más recientes ocurrieron en 2008 y 2012.

Inglaterra quiere su revancha

El otro finalista de la competencia es Inglaterra que, pese a tener muchas más dificultades para llegar a esta instancia, los seguidores han comenzado a creer en el trabajo que ha desarrollado el técnico Gareth Southgate y que les ha permitido llegar a dos finales de manera consecutiva. El hecho de haber superado en el último minuto a Países Bajos tras haber ido abajo en el marcador fue una importante inyección de confianza.

De hecho, dejando atrás a los neerlandeses, Inglaterra no pudo mostrarse superior en la cancha ante sus otros rivales previos. En octavos, contra Eslovaquia, terminó siendo ganador en el tiempo suplementario. Y en cuartos, avanzó tras superar en los lanzamientos penales a Suiza.

Cabe recordar que Inglaterra no ha ganado ninguna Eurocopa hasta el momento, a pesar de que estuvo a punto de hacerlo en 2020, cuando perdió la primera final de su historia, en Wembley, contra Italia desde los 12 pasos.

Gareth Southgate enfrentará su segunda final de Eurocopa consecutiva como técnico de Inglaterra. Foto: Reuters.

Confianza en las bancas

La final entre España e Inglaterra enfrentará además a dos entrenadores que intentará guiar a sus seleccionados a la gloria. Por el lado de Inglaterra, Gareth Southgate indicó en la previa que se siente “muy emocionado. El equipo está mejorando, sobre todo en las últimas dos semanas. Tenemos un ambiente extraordinario y tenemos también una gran oportunidad para conseguir por lo que hemos estado peleando”.

“El mensaje no ha cambiado en estas 6 semanas juntos. Estos momentos son para los jugadores. No hacen falta muchos mensajes. Les veo muy motivados. La mentalidad y la toma de decisiones es muy importante”, agregó.

También tuvo palabras para su rival. “No estoy muy preocupado. Sabemos cómo juegan. Presionan bien, con intensidad, son un equipo equilibrado. Conservan la posesión muy bien. Están bien organizados, pero en los dos últimos dos partidos hemos demostrado una gran versión y esperamos repetir mañana (hoy)”.

“Creo que hemos cambiado la forma de jugar durante el torneo. Al principio tuvimos muchos problemas, sobre todo, en defensa. Muchos jugadores venían de estar lesionados. Tratamos de encontrar el mejor equilibrio para los jugadores de ataque, tenemos grandes talentos, y conseguimos encontrarlo a medida que el torneo avanzaba. Estoy feliz con el crecimiento del equipo”, concluyó el DT británico de 53 años.

Por su parte, el técnico español Luis de la Fuente manifestó que “sólo me quedo con lo bueno. La final de una Eurocopa es uno de los grandes hitos deportivos. Estamos tranquilos, ilusionados y con ganas de jugar”.

“Los jugadores lo dan todo. Les veo las caras. Mañana les voy a pedir que disfruten de lo que se han ganado con muchísimo trabajo”, prosiguió.

Consultado sobre si se sienten favoritos, apuntó que “nunca hemos perdido la perspectiva. Nos centramos en lo que controlamos. Mañana no hay favorito. Si no estamos por encima del nivel de los últimos partidos y muy centrados no vamos a tener posibilidades de ganar”.

Sobre el aspecto mental, resaltó que el duelo hay que enfrentarlo “desde la tranquilidad y el orgullo de jugar una final. Muchos jugadores han estado en finales... Pero en una Eurocopa la experiencia es totalmente diferente. Será un recuerdo para toda la vida”.