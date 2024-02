“Está convencido de que nadie le va a creer”: compañero de prisión de Dani Alves revela los duros días del exfutbolista en la cárcel de España

Dani Alves ingresó a la cárcel Brians 2 de Barcelona el 20 de enero del año pasado, esto luego de que fuese acusado de cometer una presunta agresión sexual a una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton el 30 de diciembre del 2022. Quien fuese considerado uno de los mejores laterales del mundo en su momento, se encuentra desde este lunes enfrentando el juicio por los cargos en su contra, y como si eso fuera poco, uno de los compañeros de módulo del mundialista con la selección brasileña, dio a conocer detalles sobre lo difícil que ha sido para el ex futbolista adaptarse a una vida tras las rejas.

Fue en conversación con Espejo Público del canal de televisión español Antena 3, que el recluso (quien tomó la decisión de mantener el anonimato) dio a conocer aspectos desde la llegada del astro brasileño a prisión. Comenzó asegurando en el centro penitenciario se generó un gran revuelo con la llegada del Alves, pues el resto de los reclusos se sorprendieron al tener de tan cerca a una estrella del fútbol mundial.

Continuó sus declaraciones comentando que no fue para nada fácil la adaptación del nacido en Juazeiro, Brasil. “He compartido los últimos 6 meses en la cárcel, con él (...) comía poco y hablaba poco”.

Sin embargo, con el pasar de los meses Alves supo integrarse a la dinámica que se lleva a cabo dentro de Brians 2. “Ahora es uno más (...) nos regala camisetas y si no tenemos pasta (dinero) nos compra cosas”.

A pesar de que ha mejorado la situación del ex futbolista dentro de la cárcel, este le ha hecho saber a sus compañeros de celda el poco optimismo que posee respecto a los resultados del juicio. “Sabe que lo tiene todo perdido (...) igual pasa aquí diez años más. (...) el juicio lo da por perdido, está convencido de que nadie le va a creer”. Esto último calza a la perfección con la ropa que suele utilizar, pues el recluso que prestó la declaración, asegura que regularmente viste de negro, como si estuviese de luto.

Joana Sanz (izquierda) y la madre de Dani Alves, Lucía Alves (derecha) a la salida de la Audiencia de Barcelona. (Foto: EUROPA PRESS REPORTAJES)

El día a día

El compañero de quien fuese compañero de Alexis Sánchez en el Barcelona, comentó que Alves inicia su jornada más bien temprano, a eso de las siete de la mañana. El deporte ha sido fundamental para para sobrellevar su vida tras las rejas, pues luego de pasar el recuento de rigor, va a desayunar para posteriormente dirigirse al patio para hacer ejercicio con los demás reclusos. “Nos ha puesto a todos en forma” aseguró su compañero en el módulo.

Reveló además que el ex astro del balompié “no estudia ni hace cursos de nada”. Pero no se quedó allí, sino que fue más allá y dio a conocer la soledad del mismo, pues cada vez recibe menos visitas de sus familiares. “Su madre y su hermana hace tiempo que no pasan por aquí. Y su mujer se deja caer poco, algún fin de semana”, concluyó.