Desobedeció al juez: madre de Dani Alves publica video y mete en más líos al futbolista

Dani Alves suma una nueva polémica. Cuando falta prácticamente un mes para que se lleve a cabo el juicio contra el futbolista, —acusado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años el pasado 30 de diciembre del 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona— su madre, María Lucía Alves, publicó un video en el que se revela la supuesta identidad de la mujer que demandó a su hijo. El montaje del video, además de revelar el nombre completo y su edad, busca desacreditar las acusaciones de la mujer, pues se ve a la joven saliendo constantemente a fiestas con sus amigas, actividades que según la madre no se condicen con los supuestos traumas físicos y psicológicos que habría sufrido.

El metraje que posteriormente fue difundido por personas del entorno del jugador, y que utiliza imágenes extraídas directamente desde las redes sociales de la joven, desobedece lo dictaminado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, pues en dicha instancia el juez ordenó que, por protección a la víctima, no se debía publicar ningún dato que permitiese identificar su identidad.

Por lo anterior, es que la defensa de la víctima, encabezada por la abogada, Ester García, pretende llevar a cabo una denuncia en contra de todo aquel que replique el video, puesto que va en contra de la protección de su identidad, además de manifestar que, a raíz de ese video la denunciante ha recibido amenazas en sus redes sociales. En ese mismo sentido, la Fiscalía ya inició una investigación al respecto.

“No tiene sentido que me intimides con mensajes porque no podrás detenerme ni callarme”, sentenció la madre una vez publicado el clip, dando a entender que está dispuesta a todo por demostrar la inocencia de su hijo. Posterior a ello agregó que “los que confían en Dios, jamás pierden la batalla”, aludiendo a la inocencia del ex lateral de la Selección brasileña. Por lo pronto, solo queda esperar a la investigación de Fiscalía y la decisión del juzgado ante la falta cometida por la madre del futbolista.

Centro Penitenciario Brians 2. (Foto: REUTERS)

El juicio

Dani Alves, quien desde el 20 de enero del 2023 se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel Brians 2 de Barcelona —después de tres intentos fallidos por salir en libertad condicional—, se enfrentará a juicio el próximo lunes 5 de febrero a las 10:00 horas, instancia que se extenderá por los días seis y siete del mismo mes. En dicha ocasión, además de exponerse los argumentos tanto de la denunciante como del acusado, contará con la participación de testigos que hayan estado presentes en el lugar la noche en que Alves cometió el delito, como también de los médicos que examinaron a la joven luego de los hechos.

En lo concreto, Fiscalía solicitó un castigo de al menos nueve años de prisión para Alves, a los cuales se les podría sumar el pago por 150 mil euros correspondientes a una indemnización. Además de aquello, se solicitó que posterior al cumplimiento de la condena, se le imponga al brasileño diez años de libertad vigilada y que, durante el mismo período de tiempo, se le prohíba comunicarse con la víctima ni acercarse a menos de mil metros de ella.