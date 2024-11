“Está jugando en una liga que no tiene repercusión”: las críticas que generó la nominación de Lionel Messi al The Best

Lionel Messi está en el listado de nominados del premio The Best. Una determinación de la FIFA que sorprendió al mundo del fútbol. En escasas ocasiones aparecen algún elemento de la MLS entre las alternativas. Además, pese a que ganó la Copa América con Argentina, el año del transandino estuvo lejos de sus mejores versiones.

“A sus 37 años, continúa liderando al Inter de Miami y a la selección de Argentina. Sus actuaciones contribuyeron a que su club se llevara la Supporters’ Shield de 2024, el título que la MLS concede al mejor equipo de la liga regular. Además, Messi capitaneó a la selección argentina que se alzó con la Copa América 2024 y acabó el año como máximo artillero provisional de la Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de la FIFA 26™, con seis goles”, escribieron desde el organismo rector del fútbol para justificar la determinación.

Lionel Messi ganó la Copa América con Argentina. (Foto: Photosport)

Esta situación ha generado que en Europa exista sorpresa por su aparición. Sobre todo luego de no haber estado en la lista del Balón de Oro. “¿Por qué está Lionel Messi entre los nominados al premio The Best 2024 de la FIFA?”, plantean en el periódico español AS. Por otro lado, en Marca, tampoco ocultan su impresión por los nombres. “La FIFA ha dado a conocer a los futbolistas nominados para los premios The Best en su edición del 2024. Es así como llama la atención que el legendario delantero argentino, Lionel Messi, aparezca en la lista”, establecen.

En Francia, nación que ha tenido una hostil relación con el transandino debido a su irregular paso por el PSG y por el enfrentamiento en la final del Mundial, también reaccionaron. “La FIFA ha revelado los nombres de los finalistas de los prestigiosos trofeos ‘The Best’. Entre los 11 jugadores que compiten por ganar el título de mejor jugador del año 2024, se encuentra Lionel Messi, tres veces ganador de esta distinción. Sin embargo, su nombramiento generó críticas, y algunos dijeron que era controvertido dadas sus recientes actuaciones”, lanzaron desde la agencia Hespress Français.

Incluso en Argentina algunos se sorprendieron con la nominación del rosarino. “Messi, Scaloni y el Dibu Martínez, los tres están nominados a los premios The Best. Uno más para Messi, que ni lleva la cuenta de la cantidad de premios, con la suerte de su museo que tiene en su casa... Messi está jugando en una liga que no tiene repercusión, cuando ya pasó el Mundial. Aunque jugó la Copa América, al final hay que recordar también eso” señaló el periodista Antonio Laje en el noticiario de La Nación.